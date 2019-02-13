Альметьевск принял республиканские соревнования по судомодельному спорту

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На базе Центра детско-юношеского творчества Альметьевского района состоялись открытые республиканские соревнования по судомодельному спорту среди школьников, сообщает пресс-служба Альметьевской автошколы ДОСААФ РТ.



«В соревнованиях приняли участие 26 школьников из четырех районов Татарстана: Альметьевского, Заинского, Рыбно-Слободского и Сабинского», – сообщили организаторы.





В самой престижной категории «Класс модели ЕК-600» (копия военного корабля, длиной до 600 мм) победителем стал Марс Евсеев, который занимается в центре «Станция юных техников» города Альметьевска, второе место присудили Вазиру Абдуллину из Центр детского творчества Рыбно-Слободского района РТ, третье место завоевал Солтан Загриев из Верхнесиметской школы Сабинского района РТ.





Также были награждены победители в классах: модели EH-600; EЛ-600; F2-Ю; FSR-мини-эксперт; F3-Е-мини; F4-А; F4-C.





Юных спортсменов оценивали педагог «Станции юных техников» Наиль Бадыкшанов и Владимир Елисеев – педагог Центра детского творчества Рыбно-Слободского района РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.