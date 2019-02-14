Некоторые жители двух районов Казани на время останутся без электричества

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 15 февраля, часть жителей Вахитовского и Приволжского районов Казани на время останется без электричества. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Вахитовском районе города с 8 до 11 часов не будет света в доме № 69 по улице Карла Маркса, а с 9 до 13 часов – в домах № 61 по улице Подлужная и № 39 по улице Толстого.

Кроме того, с 10 до 13 часов отключат электроэнергию в домах №№ 42 и 44 по улице Каюма Насыри, а с 13 до 16 часов – в домах №№ 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 25 и 64 по улице Худякова.

В Приволжском же районе с 9 до 17 часов не будет электричества в домах №№ 82 и 84 по улице Рихарда Зорге и № 81 по улице Юлиуса Фучика.

Помимо этого, с 8 до 17 часов без света останутся обитатели поселка Мирный, проживающие в домах по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я и 13-я Давликеевские, 1-я и 2-я Земляничные, Кызыл Яр, Мелитопольская, Надпойменная, Новинка, 2-я, 3-я и 10-я Новосельская, 1-я и 2-я Пологие, Поперечно-Давликеевская, 2-я Приовражная, Рощинская, Рахима Саттара, Черноозерная, а также в домах №№4 и 6 по улице Рыбацкая.

Причинами отключений станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, отмечает пресс-служба Сетевой компании.

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