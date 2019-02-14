Татар-информ

14 февраля 2019, 23:28

Спорт

«Нефтехимик» победил «Сибирь» и продолжит борьбу за попадание в плей-офф

Рекомендуем

Спорт

«Нефтехимик» победил «Сибирь» и продолжит борьбу за попадание в плей-офф

Гости, уступая в ходе встречи 0:4, сумели отыграться и перевести игру в овертайм, но все же уступили хозяевам.

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл сегодня дома в овертайме новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:4 и сократил отставание до зоны плей-офф до 5 очков. Гости, уступая в ходе встречи 0:4, сумели отыграться и перевести игру в овертайм.

«Нефтехимик» на финише регулярного чемпионата КХЛ отстает от заветного восьмого места на пять очков. «Сибирь» же занимает девятую позицию, опережая нижнекамцев. Таким образом, встреча по накалу уже была кубковой.

Хозяева мощно начали и в итоге едва не проиграли. В начале матча нижнекамцы забросили четыре безответные шайбы. Первая шайба влетела в ворота «Сибири» всего через 25 секунд после стартового вбрасывания. Дублем отметился молодой форвард Арсен Хисамутдинов. «Нефтехимик» два раза подряд использовал численное преимущество.

Но в оставшееся время «Сибирь» была настойчивее и напористей. Первую шайбу гости отыграли еще в концовке первого периода, 4:1. Затем по ходу второй трети матча сибиряки также два раза подряд как под копирку реализовали численное преимущество – прострел на дальнюю штангу, замыкание, 4:3.

Менее чем за пять минут до конца третьего периода «Сибирь» сравняла счет, 4:4. Это Виктор Комаров на добивании оформил свой дубль. Но всего через 74 секунды после начала овертайма свой дубль оформил уже финский форвард хозяев Микаэль Руохомаа, которого на пустой угол роскошной передачей вывел Марат Бикмуллин, 5:4.

Трудная, но ценная победа «Нефтехимика».Теперь от зоны плей-офф нижнекамский клуб отделяет всего 5 очков, впереди еще три встречи.

После 59 матчей в активе «Нефтехимика» 52 очка и десятое место на «Востоке». В следующем туре 16 февраля нижнекамцы сыграют дома с «Металлургом» из Магнитогорска.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Сибирь» (Новосибирск) – 5:4 ОТ (4:1, 0:2, 0:1, 1:0).
Шайбы забросили: Руохомаа (1, 62), Хисамутдинов (6, 17), Порядин (11) – Демидов (20), Комаров (23, 56), Саюстов (35).
Штрафы: 8–10.
«Нефтехимик»: Ежов. Брынцев – Полашек, Няттинен – Руохомаа – Бикмуллин; Шарипзянов – Мусин, Порядин – Нестрашил – Хисамутдинов; Тимашов – Волгин, Галимов – Куликов – Хайруллин; Огурцов, Авцин – Шарифьянов – Падакин; Здунов. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Центровой УНИКСа о матче с «Химками»: «В любом случае постараемся показать свой лучший баскетбол»
Новости дня
05:20
Отток населения из Нижнекамска за пять лет сократился в десять раз

Причину такого серьезного уменьшения миграции глава района видит в качественных изменениях, которые происходят в городе.

04:32
Драматурги, поэты, иллюзионисты прочли стихи и показали фокусы школьникам Тетюш

Гости прочитали школьникам собственные стихи о родном крае, а иллюзионист Альберт Гадельшин мастерски продемонстрировал фокусы.

03:40
Урок мужества в память о войне в Афганистане состоялся в Аксубаеве

Приглашенные гости рассказали ребятам о службе в армии, поделились воспоминаниями о военных годах и о погибших товарищах.

02:14
Бугульминским ветеранам-интернационалистам вручили юбилейные медали

Юбилейные медали по инициативе активистов ветеранского движения вручили и родителям бугульминцев, не вернувшихся с войны.

01:18
Вдов и матерей погибших афганцев чествовали в Алексеевском районе

В Музее боевой славы была представлена экспозиция, где собравшиеся могли увидеть личные вещи и фотографии своих родных, пообщаться с ветеранами.

00:50
В России изымут из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
00:24
Жители Казани назвали своих детей Лавром, Мустафой и Офелией

За прошедшую неделю в столице Татарстана родились 389 детей.

00:00
В Татарстане аграрии получат целевые бюджетные средства на приобретение минеральных удобрений

В республике накоплено минеральных удобрений 24,5 кг действующего вещества на гектар посевной площади, или 35% к прогнозу.

14.02 23:56
Некоторые жители двух районов Казани на время останутся без электричества

Отключение света затронет многих обитателей поселка Мирный.

14.02 23:40
Участница «Голоса» Этери Бериашвилли представила программу «И это все о любви…» в Казанской ратуше

Концерт был организован в рамках IV музыкального фестиваля Нôtel de ville с Ольгой Скепнер.

14.02 23:36
В одну из библиотек Нижнекамска передали в дар более полутысячи книг

Организаторы акции призвали всех нижнекамцев принять участие в акции и пополнить фонды библиотек новыми книгами.

14.02 23:28
«Нефтехимик» победил «Сибирь» и продолжит борьбу за попадание в плей-офф

Гости, уступая в ходе встречи 0:4, сумели отыграться и перевести игру в овертайм, но все же уступили хозяевам.

14.02 23:24
Парк Героев Верхнего Услона собрал юных патриотов на торжественный митинг в честь воинов-афганцев

Юные патриоты возложили гирлянду к мемориальной плите погибшим в Афганистане землякам.

14.02 23:18
Главный тренер УНИКСа об игре с «Химками»: «Нас ждет очень сложный матч»

Специалист поделился ожиданиями от предстоящей встречи Единой лиги ВТБ.

14.02 23:10
Сабурская: Нужно продумать меры по предупреждению дискриминации по возрасту при приеме на работу

Выявлены случаи размещения сведений о вакансиях, содержащих такой критерий подбора соискателя, как возраст.

14.02 22:56
Виолончель Маджини начала XVII века прозвучала со сцены в Казании

ГСО РТ совместно с итальянским виолончелистом Марио Брунелло исполнили симфоническую поэму «Дон Кихот».

14.02 22:40
Центровой УНИКСа о матче с «Химками»: «В любом случае постараемся показать свой лучший баскетбол»

Артем Клименко перед встречей Единой лиги ВТБ оценил шансы казанского клуба.

14.02 22:32
Сабурская заявила о росте числа обращений по защите права человека на образование

Количество связанных с образованием обращений в 2018 году возросло не только в Татарстане, но и в других регионах России.

14.02 22:20
Защитник УНИКСа Локетт о встрече с «Химками»: «Нам нужно сыграть с максимальной энергией»

Игрок убежден, что матчи с ЦСКА и «Химками» за пять дней – хороший шанс показать свой уровень.

14.02 22:06
Минсельхоз РФ прогнозирует увеличение в 2019 году валового сбора зерновых на 5%

В настоящее время на зерно приходится основная доля поставок сельхозпродукции за рубеж – более 40%.

14.02 22:05
В Марий Эл водителю лесовоза снесло голову сорвавшимся буксировочным крюком

Трагедия произошла во время буксировки большегруза в Звениговском районе республики.

14.02 21:52
В Татарстане на начало 2019 года задолженность по зарплате составила почти 100 млн рублей

Ситуация с задолженностью по заработной плате ухудшилась почти в десять раз, отметила Сария Сабурская.

14.02 21:40
Во «ВКонтакте» произошла попытка массового взлома аккаунтов
14.02 21:29
В Заинске огонь уничтожил архив кондитерской фабрики

Огонь вспыхнул на третьем этаже четырехэтажного административного здания «Заинского крекера».

14.02 21:10
Синоптики предупредили о сильном снегопаде и заносах на дороге

Ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с.

События