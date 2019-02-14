«Нефтехимик» победил «Сибирь» и продолжит борьбу за попадание в плей-офф

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл сегодня дома в овертайме новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:4 и сократил отставание до зоны плей-офф до 5 очков. Гости, уступая в ходе встречи 0:4, сумели отыграться и перевести игру в овертайм.

«Нефтехимик» на финише регулярного чемпионата КХЛ отстает от заветного восьмого места на пять очков. «Сибирь» же занимает девятую позицию, опережая нижнекамцев. Таким образом, встреча по накалу уже была кубковой.

Хозяева мощно начали и в итоге едва не проиграли. В начале матча нижнекамцы забросили четыре безответные шайбы. Первая шайба влетела в ворота «Сибири» всего через 25 секунд после стартового вбрасывания. Дублем отметился молодой форвард Арсен Хисамутдинов. «Нефтехимик» два раза подряд использовал численное преимущество.

Но в оставшееся время «Сибирь» была настойчивее и напористей. Первую шайбу гости отыграли еще в концовке первого периода, 4:1. Затем по ходу второй трети матча сибиряки также два раза подряд как под копирку реализовали численное преимущество – прострел на дальнюю штангу, замыкание, 4:3.

Менее чем за пять минут до конца третьего периода «Сибирь» сравняла счет, 4:4. Это Виктор Комаров на добивании оформил свой дубль. Но всего через 74 секунды после начала овертайма свой дубль оформил уже финский форвард хозяев Микаэль Руохомаа, которого на пустой угол роскошной передачей вывел Марат Бикмуллин, 5:4.

Трудная, но ценная победа «Нефтехимика».Теперь от зоны плей-офф нижнекамский клуб отделяет всего 5 очков, впереди еще три встречи.

После 59 матчей в активе «Нефтехимика» 52 очка и десятое место на «Востоке». В следующем туре 16 февраля нижнекамцы сыграют дома с «Металлургом» из Магнитогорска.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Сибирь» (Новосибирск) – 5:4 ОТ (4:1, 0:2, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили: Руохомаа (1, 62), Хисамутдинов (6, 17), Порядин (11) – Демидов (20), Комаров (23, 56), Саюстов (35).

Штрафы: 8–10.

«Нефтехимик»: Ежов. Брынцев – Полашек, Няттинен – Руохомаа – Бикмуллин; Шарипзянов – Мусин, Порядин – Нестрашил – Хисамутдинов; Тимашов – Волгин, Галимов – Куликов – Хайруллин; Огурцов, Авцин – Шарифьянов – Падакин; Здунов.

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