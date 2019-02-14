Главный тренер УНИКСа об игре с «Химками»: «Нас ждет очень сложный матч»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Греческий наставник казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» своими ожиданиями от завтрашнего матча Единой лиги ВТБ с «Химками».

«Игра высокого уровня. Нас ждет очень сложный матч с очень хорошей командой. Мы должны контролировать мяч и свои эмоции. Защищаться так же, как в понедельник против ЦСКА. Если мы психологически будем готовы, то не должно быть неприятных сюрпризов для нашей команды. Очень важно будет сравнить свой уровень игры с соперником», – отметил специалист.

Прифтис не счел смену тренера в «Химках» принципиальным моментом, однако выделил потерю соперниками из-за травмы их лидера Шведа.

«Да, команда Римаса Куртинайтиса играет немного иначе, чем с Георгиосом Барцокасом, стиль поменялся, они заиграли быстрее и креативнее. Мы проиграли команде Барцокаса, но сейчас у Куртинайтиса нет под рукой травмированного Алексея Шведа, а это очень важный для “Химок“ игрок. Хотя и без него в “Химках“ достаточно сильных баскетболистов. Так что с разными тренерами это все равно одна и та же команда», – констатировал он.

Вспомнив о гостевом поражении в первом круге, наставник УНИКСа напомнил об отсутствии в тот момент ряда травмированных лидеров казанцев.

«В первом круге мы играли в Химках без ряда ключевых травмированных игроков. Да, мы допустили немало потерь в той игре, но мы их уже исправили, что и показывают последние матчи УНИКСа. Хотя по-прежнему нам есть что исправлять», – сказал специалист.

По словам Прифтиса, в перерыве чемпионата казанцы немного отдохнут, и без сборников УНИКС не планирует проводить контрольные матчи.

«В перерыве чемпионата (после завтрашней игры с «Химками» следующий матч казанцы проведут 2 марта дома с «Астаной» – прим. Т-и) мы не собираемся с кем-либо играть. Игроки получат несколько дней отдыха, затем Смит и Клименко вместе со мной отправятся на “Матч звезд“ Лиги ВТБ, после чего ряд игроков будут находиться в распоряжении своих национальных сборных. Надеюсь, залечим травмы в этот перерыв», – пояснил он.

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