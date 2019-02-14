Татар-информ

14 февраля 2019, 22:40

Спорт

Центровой УНИКСа о матче с «Химками»: «В любом случае постараемся показать свой лучший баскетбол»

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Спорт

Центровой УНИКСа о матче с «Химками»: «В любом случае постараемся показать свой лучший баскетбол»

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Артем Клименко перед встречей Единой лиги ВТБ оценил шансы казанского клуба.

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Центровой казанского УНИКСа и сборной России Артем Клименко оценил шансы своей команды перед завтрашним матчем Единой лиги ВТБ с «Химками».

«Игры складываются по-разному. С ЦСКА было так, как будет с “Химками“, заранее не скажешь, – констатировал Артем. – Но мы в любом случае постараемся показать свой лучший баскетбол, будем действовать по своему плану».

Не раскрывая всех тактических секретов, Клименко все же отметил защиту УНИКСа: «Есть у нас свои заготовки, будем пользоваться своими плюсами, это прежде всего игра в защите, и минусами “Химок“. Не позволим им сделать то, что они любят, то, что они стараются делать всегда. Поставим им свою защиту».

Смену тренера и отсутствие травмированного лидера «Химок» Шведа Клименко не стал относить к изначальному преимуществу УНИКСа.

«Да, осенью “Химки“ обыграли нас с Георгиосом Барцокасом, сейчас у них новый наставник – Римас Куртинайтис. Но игроки-то остались те же самые, немного поменялся рисунок игры. Мы уже разобрались. Если выполним свой план, значит, все будет нормально. Тяжело сказать, как влияет на игру “Химок“ отсутствие травмированного Алексея Шведа, их лучшего снайпера. Играют на площадке пятеро, а не один человек. Конечно, он приносит “Химкам“ много плюсов в игре, но бывают и минусы», – отметил игрок. 

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