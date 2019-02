Участница «Голоса» Этери Бериашвилли представила программу «И это все о любви…» в Казанской ратуше

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В Казани состоялся концерт джазовой вокалистки Этери Бериашвили в рамках IV музыкального фестиваля Нôtel de ville с Ольгой Скепнер. Гостей по традиции пригласили в исторический зал Казанской ратуши.

В День всех влюбленных певица представила публике специальную программу «И это все о любви...». «Будем стараться петь зажигательно, но лирически, потому что сегодняшняя программа касается любви. О любви громко не поют», – сказала она перед концертом журналистам.

Зал Казанской ратуши обладает славной историей. Здесь выступали Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин, Леонид Собинов. В 1950-х годах на танцевальных вечерах в тогдашнем Доме офицеров играл знаменитый джаз-оркестр Олега Лундстрема. Сейчас этот зал стал домом для фестиваля джаза.

«Дорогие друзья, добрый джазовый вечер! Очень рада вас видеть. Сегодня у нас праздник – праздник джаза, праздник музыки, праздник красоты и любви», – открыла концерт музыкальный директор фестиваля Нôtel de ville Ольга Скепнер.

Под аплодисменты публики на сцену вышла Этерли Бериашвили. Она поприветствовала зрителей и выразила свою любовь музыкантам: «Здравствуйте, мои дорогие! Такое счастье снова быть в Казани, – обратилась к залу артистка. – Нам приятно, что есть день, когда мы с особым трепетом можем говорить о любви. На сцене со мной люди, которые в первую очередь любимы мной!»

Голос певицы сравнивают с выдержанным грузинским вином и крепким черным кофе. Она каждый раз по-новому исполняет песни из своего репертуара, наполняя каждую композицию любовью к музыке и жизни. В День святого Валентина артистка представила вниманию публики песни о любви на английском, французском, грузинском и русском языках.

Этери Бериашвили аккомпанировали музыканты инструментального бэнда: Александр Папий (гитара), Александр Лосев (рояль), Владимир Крижановский (саксофон), Антон Ревнюк (контрабас, бас-гитара) и Дмитрий Власенко (барабаны).

Гости вечера внимательно слушали и кричали «Браво!». Публика то и дело двигалась в такт музыке на своих зрительских местах. Также слушатели отмечали бурными аплодисментами соло музыкантов. Вокалистка во время завораживающих проигрышей пританцовывала и приглашала зрителей аплодировать музыкантам вместе с ней.

Чтобы спеть песню Just the two of us, Этери Бериашвилли пригласила на сцену свою знакомую, жительницу Казани Диану Ломоносову, и спела с ней дуэтом. Сюрпризом для публики стало драйвовое исполнение песни «Дельтаплан» Владимиром Крижановским.

Один из зрителей, Эдуард, впервые пришел в Казанскую ратушу послушать джаз. По его словам, ему очень понравилась здешняя атмосфера. «Я в ратуше и на джазовом концерте первый раз. Мне очень нравится. Энергетика классная, необычная такая. Признаюсь честно, что я не поклонник джаза, но меня очень впечатлило исполнение Этери», – поделился он своими впечатлениями.

Фестиваль Нôtel de ville в Казанской ратуше, бывшем Дворянском собрании, проводится с 2015 года. За это время свои программы представили Ив Корнелиус (США), София Рубина-Хантер (США-Россия), LRK Trio, Мариам Мерабова, Сергей Манукян, Даниил Спиваковский, Евгений Борец (Россия), коллектив Old and New Songs (Франция).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.