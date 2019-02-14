Виолончель Маджини начала XVII века прозвучала со сцены в Казании

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского совместно с известным итальянским виолончелистом Марио Брунелло представили сегодня в ГБКЗ имени С. Сайдашева симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Дон Кихот». Итальянец играл на своей знаменитой виолончели Маджини, созданной в начале XVII века.

Впрочем, не все слушатели знали об именитом госте. Например, Лилия Мартынова пришла на концерт потому, что является фанаткой Сладковского. Перед концертом она даже переживала, что дирижировать оркестром будет не он. Вместе со своими знакомыми она старается посещать все выступления маэстро.

«Первое время, когда мы еще не привыкли, Сладковский сразу предупреждал, чтобы между частями не аплодировали, а слушали произведение целиком. И когда что-то было не так, он кулак показывал (смеется). Я его очень люблю», – рассказала слушательница корреспонденту ИА «Татар-информ».

После первого отделения Марио Брунелло покинул сцену, а музыканты ГСО РТ исполнили драматическую Девятую симфонию Антона Брукнера.

Две другие слушательницы, с которыми поговорил корреспондент агентства, – Юлия Малафеева и ее подруга, посещают такие концерты не часто. Их знаменитый итальянец, как и концерт в целом, очень впечатлил.

«Вообще классическая музыка очень вдохновляет. Хотя сегодня был тяжелый рабочий день, а вышли после концерта отдохнувшими», – поделилась девушка.

На второе отделение успел оперный критик из Польши Александр Лясковский, во время первого у него проходил мастер-класс. Он много путешествует по миру и пишет для британского журнала Opera Magazine. В Казань критик приехал в первый раз. С творческой манерой Сладковского он уже был знаком, слышал его выступление в Большом зале Московской консерватории. Также Александру о казанском дирижере рассказывал знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий.

«И ему, и его супруге татарстанский оркестр очень понравился, и они много об этом говорили в Польше и в других странах, а когда Пендерецкий что-то скажет – это важно», – заметил критик.

После концерта Александр Лясковский рассказал о своих впечатлениях корреспонденту ИА «Татар-информ». Он сравнил выступление ГСО РТ с голливудским фильмом. Ему понравились зал, акустика и профессионализм Сладковского, но упомянул он и о недостатках. «Не все духовые инструменты сыграли правильно, например. И с моей точки зрения то, что некоторые моменты были слишком громкими, – это тоже минус», – пояснил эксперт.

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