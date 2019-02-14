Защитник УНИКСа Локетт о встрече с «Химками»: «Нам нужно сыграть с максимальной энергией»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Один из лидеров казанского УНИКСа – американский защитник Трент Локетт рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» об ожиданиях от завтрашнего матча Единой лиги ВТБ с «Химками».

«Это будет очень важная игра для нас. Пока мы дома играем хорошо с сильными соперниками. ЦСКА на днях обыграли. Надеюсь, что продолжим победную серию и с “Химками“», – подчеркнул Локетт.

Говоря о том, как именно можно обыграть «Химки», Трент выдал простой план: «Рецепт успеха прост – нам нужно сыграть с максимальной энергией и с хорошей коммуникацией в нападении. Впрочем, думаю, что примерно такой же план есть и у “Химок“. В первом круге они на своей площадке были агрессивнее и в целом играли лучше нас. Посмотрим, что будет завтра».

Локетт уверен, что игры с ЦСКА и «Химками» за пять дней – хороший шанс для УНИКСа показать свой уровень. «Это очень хорошо, что мы подряд играем с такими сильными командами, играющими в Евролиге, как ЦСКА и “Химки“. Это две сильнейших команды в России, с лучшим игроками, и в матчах с ними можно узнать, чего ты стоишь. Очень важная игра нас ждет», – резюмировал он.

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