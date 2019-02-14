В Марий Эл водителю лесовоза снесло голову сорвавшимся буксировочным крюком

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Марий Эл 33-летнему водителю лесовоза «КАМАЗ» снесло голову сорвавшимся буксировочным крюком. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

По предварительным данным, трагедия произошла в Звениговском районе республики. 33-летний водитель «КАМАЗа» застрял на узкой лесной дороге и попросил помощи у проезжающего мимо водителя «Урала». Грузовик взял лесовоз на буксир, но в какой-то момент во время буксировки крюк сорвался, пробил лобовое стекло «КАМАЗа» и буквально снес голову водителю.

От полученных травм водитель лесовоза скончался на месте происшествия.





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