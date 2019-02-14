Во «ВКонтакте» произошла попытка массового взлома аккаунтов

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В социальной сети «ВКонтакте» произошла попытка массового взлома аккаунтов.
Злоумышленники начали рассылать в личных сообщениях ссылку, при переходе на которую в профилях и сообществах пользователей появлялась одна и та же запись с похожими, но различными комментариями.
При этом администрация соцсети опровергла информацию о том, что взломщикам удалось добиться успеха.
«Ситуация под контролем. Сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности», – подчеркивается в заявлении компании.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсети «ВКонтакте» можно будет архивировать посты.