В Заинске огонь уничтожил архив кондитерской фабрики

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Заинске произошел пожар в архиве кондитерской фабрики, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 20.31 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в здании кондитерской фабрики "Заинский крекер" произошел пожар», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по вызову пожарные ПСЧ № 88 обнаружили, что на третьем этаже административного здания фабрики, где расположен архив, сильное задымление.

Чуть больше получаса потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 20 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.



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