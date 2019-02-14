Минлесхоз РТ призывает проголосовать за российский дуб в конкурсе «Европейское дерево года – 2019»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Министерство лесного хозяйства РТ призывает жителей республики проголосовать за российский дуб в конкурсе «Европейское дерево года — 2019», сообщает пресс-служба ведомства.

«Россию представляет дуб, произрастающий в Московской области на территории Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника „Абрамцево“», — говорится в сообщении.

Голосование стартовало 1 февраля на сайте https://www.treeoftheyear.org.

За свои 248 лет дуб повидал много выдающихся деятелей российской культуры — под его раскидистой сенью гуляли Гоголь, Тургенев, Репин, Васнецов, Левитан, Суриков, Поленов.

Одна из самых известных работ Виктора Васнецова — картина «Дубовая роща в Абрамцеве» — написана в 1883 году и хранится в Государственной Третьяковской галерее.

В министерстве напомнили, что в Татарстане тоже есть уникальное дерево, которое в 2011 году получило статус всероссийского значения «Дерево — памятник живой природы». Это горно-алтайская ель, произрастающая на территории Тетюшского муниципального района РТ. Возраст ели — более 130 лет, а высота — более 30 м. Дерево произрастает на территории государственного природного заказника «Долгая Поляна», в усадьбе дворян Молостовых.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.