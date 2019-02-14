В Татарстане отменят налоговые льготы для владельцев многоуровневых и подземных парковок

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане для владельцев многоуровневых и подземных парковок с 1 января 2023 года будет отменена пониженная ставка по налогу на прибыль. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 45-м заседании Госсовета РТ.

«Пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 13,5%, установленная законом РТ, субъектами инвестиционной деятельности, владельцами многоуровневых и подземных стоянок (парковок) не сможет применяться с 1 января 2023 года», – сказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

По его словам, республиканским законом для отдельных категорий организаций установлены пониженные ставки по налогу на прибыль в размере 13,5%. Льготы касаются субъектов инвестиционной деятельности, созданных для реализации инвестпроектов, а также организаций, у которых 100% дохода приходится на услуги многоуровневых и подземных стоянок (парковок) на 150 мест, введенных в эксплуатацию в 2011 – 2013 годах.

В Налоговый кодекс РФ внесены изменения, согласно которым пониженные ставки по налогу на прибыль организаций могут быть установлены только резидентам ОЭЗ и ТОСЭР, участникам региональных инвестпроектов.

Законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством.

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