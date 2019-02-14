Наталия Фишман: Проекты, реализованные в Татарстане, скопировать для других регионов не получится

(Сочи, 14 февраля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Проекты по развитию общественных пространств в Татарстане не могут быть использованы в других регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» помощник Президента РТ Наталия Фишман.

«Любой проект общественного пространства сугубо индивидуален. У нас проекты одного муниципалитета не могут быть реализованы в другом. Если говорить о Дальнем Востоке, то там живут другие люди, другая культура, другой климат, другие строители и материалы...», — сказала Фишман.

Глава «Внешэкономбанка» Игорь Шувалов сегодня на форуме в Сочи предложил Президенту РТ отпустить из республики Наталию Фишман для создания федерального бюро по развитию общественных пространств. В ответ Президент РТ озвучил мнение о возможности создать такое бюро в Республике Татарстан.

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