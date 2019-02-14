В Татарстане ремонт и замену лифтов включили в капремонт многоквартирных домов

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане расширили перечень работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме. Теперь он дополнен услугой по ремонту, замене и модернизации лифтов. Соответствующий законопроект поддержали сегодня депутаты на 45-м заседании Госсовета РТ.

«Расширен перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в части дополнения услугой по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений», – рассказал депутат Мунир Гайнуллов.

Он также отметил, что с 1 июля 2020 года из перечня работ по капремонту исключается услуга по установке общедомовых приборов учета потребления электроэнергии.

Парламентарии приняли законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РТ».

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