Наталия Фишман: Я благодарна Рустаму Минниханову за то, что не отпустил меня из Татарстана

(Сочи, 14 февраля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Помощник Президента РТ Наталья Фишман готова возглавить архитектурное бюро по развитию общественных пространств, если для этого получит поручение Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом Фишман сообщила в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Я не думала о собственном бюро до сегодняшнего дня. То, что было озвучено сегодня, — это был чистый экспромт и инициатива Игоря Ивановича Шувалова. Я благодарна ему за высокую оценку. Я благодарна Президенту Татарстана за то, что он меня не отпустил и буду ждать дальнейших указаний Рустама Нургалиевича», — сказала Фишман. Она отметила, что если в Татарстане будет создано бюро федерального уровня, формат его работы будет определять Президент РТ.

«Я за 4 года привыкла исполнять поручения Президента Татарстана. Когда у нас будет время с ним пообщаться, и он даст мне дальнейшие поручения, я смогу ответить, как будет работать бюро», — подчеркнула Фишман.

Глава «Внешэкономбанка» Игорь Шувалов сегодня предложил Рустаму Минниханову отпустить из Татарстана помощницу Наталию Фишман для создания федерального бюро по развитию общественных пространств. Президент РТ ответил, что готов создать архитектурное бюро в Татарстане и помогать регионам РФ в развитии общественных пространств.

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