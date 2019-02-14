На студенческом форуме в «Казань Экспо» обсудят перспективы развития предпринимательства на селе

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). 15 февраля в выставочном центре «Казань Экспо» состоится студенческий форум «Бизнес на селе – реальные возможности и перспективы развития». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики и Казанского государственного аграрного университета в рамках выставки агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, которая работает в эти дни на территории выставочного центра «Казань Экспо».

«Участниками форума станут студенты Казанского государственного аграрного университета, Казанской государственной академии ветеринарной медицины, Казанского кооперативного института, учащиеся аграрных техникумов и колледжей республики», – рассказал начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Наиль Хамидуллин. По его словам, мероприятие будет проходить в большом конференц-зале, поскольку ожидается большое количество участников – около 700 человек.

На форуме будущим специалистам сельского хозяйства расскажут о возможностях открытия своего дела на селе, представят образовательный проект «Фабрика предпринимательства» для начинающих предпринимателей. Кроме того, участники мероприятия обсудят проблемы, волнующие молодое поколение, учащуюся молодежь.

По словам организаторов, цель форума – выявление и поддержка талантливой молодежи, вовлечение будущих специалистов АПК в процесс разработки и реализации бизнес-проектов по развитию сельских территорий, расширение знаний в области экономики, бизнес-планирования и менеджмента в сельском хозяйстве.

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