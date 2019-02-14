В Татарстане ужесточили прием на работу аудиторов Счетной палаты

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане должности заместителя председателя и аудитора Счетной палаты нельзя будет занимать гражданам, которые являются близкими родственниками руководителей государственных и муниципальных органов. Изменения в закон «О Счетной палате РТ» приняты сегодня депутатами на 45-м заседании Госсовета РТ.

Законопроект направлен на приведение в соответствие республиканских законов с федеральным законодательством, отметил заместитель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Ильдус Касымов.

«Федеральным законом уточнены положения, устанавливающие запрет гражданину замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа субъекта РФ или муниципального образования в случае его близкого родства или свойства с лицом, замещающим руководящие должности в субъекте РФ или муниципальном образовании, в судебных и правоохранительных органах, расположенных на их территории», – сказал депутат.

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