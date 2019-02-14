Парк Героев Верхнего Услона собрал юных патриотов на торжественный митинг в честь воинов-афганцев

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В парке Героев Верхнего Услона состоялся торжественный митинг участников школьных формирований района по охране общественного порядка «Форпост», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, пишет газета «Волжская новь».



Почетными гостями торжества стали замглавы района Сергей Осянин, директор республиканского центра «Форпост» Андрей Рыков, военный комиссар района Рашит Фасхутдинов, председатель районного Совета ветеранов Римма Троицкая, участники афганской войны Василий Петров из поселка имени Кирова и Федор Нефедов из села Макулово.



В ходе мероприятия Андрей Рыков вручил благодарственные письма за многолетнюю работу по гражданско-патриотической и военно-спортивной подготовке детей. Он также преподнес подарок команде «Форпост» Верхнеуслонской школы, ставшими победителями на республиканской спартакиаде команд. В финале митинга юные патриоты возложили гирлянду к мемориальной плите погибшим в Афганистане землякам.



Во второй части события в подростково-молодежном клубе состоялся фестиваль «Эхо афганской войны», в котором участвовало 12 школьных отрядов «Форпост».

Главной целью фестиваля был сбор информации. Затем посредством видеопрезентации и слайдов нужно было рассказать о земляках, участниках афганской войны, исполнить тематические песни.

Презентации были глубоко проработаны, гостям и членам жюри было интересно узнать факты из жизни ветеранов боевых действий, многих из которых уже скончались. По итогам фестиваля победила команда кураловских школьников. На втором месте гимназия, третье место поделили форпостовцы Макуловской и Шеланговской школ.



Мероприятия были организованы Подростково-молодежным клубом совместно с отделом образования.

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