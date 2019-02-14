Павел Мамаев забил семь голов в матче заключенных СИЗО-2 «Бутырка»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Полузащитник клуба «Краснодар» Павел Мамаев принял участие в футбольном матче в Бутырском следственном изоляторе, где забил семь голов, сыграв по тайму за каждую из команд, сообщает «Спорт-Экспресс».

Команда в оранжевых манишках обыграла команду в зеленых манишках со счетом 8:7. Мамаев забил 4 гола за «зеленых» и 3 — за «оранжевых».

«Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку», — поделился Мамаев.

Павел Мамаев и нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин четыре месяца находятся под стражей, против них возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях.

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