Водителя, который покалечил автоинспектора в Казани, арестовали на 15 суток

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Мировой суд в Ново-Савиновском районе Казани начал рассмотрение дела 37-летнего Алмаза Заутдинова, который вчера на улице Восстания зажал руку автоинспектора и протащил его на своей машине несколько метров.

Суд рассматривал вопрос о привлечении Заутдинова к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Как следует из материалов, у мужчины при задержании были выявлены признаки наркотического опьянения. Его доставили в больницу, но от прохождения медкомиссии он отказался.

Стало также известно, что ранее задержанный уже был неоднократно судим за грабежи, кражи и изнасилование. Кроме того, мужчина является директором и учредителем фирмы «Эйт Мэн».

Также из материалов дела следует, что 13 февраля Заутдинова преследовал полк ДПС – он несколько раз проехал на «красный» и отказывался останавливаться. Когда нарушитель был вынужден нажать на тормоз на перекрестке, к нему подоспел автоинспектор. Он попытался вынуть ключи зажигания, но в этот момент водитель задвинул стекло и зажал ему руку, после чего попытался уехать, протащив за собой сотрудника ГИБДД.

В итоге суд обязал Заутдинова пройти медосвидетельствование и арестовал на 15 суток за оставление места ДТП. За езду без прав ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину во всех нарушениях, однако убежден, что сама авария произошла не по его вине.

«Я не виновен, сотрудник ДПС сам вывернул руль. Это ДТП произошло не по моей вине, он не имел права совать руки в мою машину», – рассказал задержанный.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера днем на улице Восстания автоинспектор остановил водителя для проверки документов. Водитель зажал руку автоинспектора стеклом, начал движение, но столкнулся с «Тойотой» на встречной полосе. В результате автоинспектор получил травму ноги, а нарушителя доставили сегодня в суд.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.