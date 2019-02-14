Ìèííèõàíîâ ïðåäëîæèë ãëàâå Ïåíçåíñêîé îáëàñòè íàðàñòèòü òîâàðîîáîðîò ìåæäó ðåãèîíàìè

(Ñî÷è, 14 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àëåêñåé Óãàðîâ). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ ãóáåðíàòîðîì Ïåíçåíñêîé îáëàñòè Èâàíîì Áåëîçåðöåâûì íà ïîëÿõ Ðîññèéñêîãî èíâåñòôîðóìà â Ñî÷è è ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïîäïèñàíèè ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ðåãèîíàìè î òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì è êóëüòóðíîì ñîòðóäíè÷åñòâå.
«Â ïîñëåäíèå ãîäû íàø ìåæðåãèîíàëüíûé òîâàðîîáîðîò ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 4,2 ìëðä ðóáëåé. Â Ïåíçåíñêóþ îáëàñòü ìû ïîñòàâëÿåì ãðóçîâûå è ëåãêîâûå àâòîìîáèëè, àâòîáóñû, øèíû, ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ìîþùèå ñðåäñòâà, ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå, ëåêàðñòâà», — ñêàçàë Ìèííèõàíîâ. Êàê áûëî îçâó÷åíî íà âñòðå÷å, Òàòàðñòàí çàêóïàåò â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ìÿñî è ïîëóôàáðèêàòû, êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, áåçàëêîãîëüíûå íàïèòêè, öåìåíò, òêàíè, êóõîííûå ïëèòû, ñòàíêè è ìíîãîå äðóãîå.
«Â îòäåëüíûå ãîäû îáúåìû âñòðå÷íûõ ïîñòàâîê â Òàòàðñòàí ïðåâûøàëè íàø âûâîç â òðè ðàçà. Ó÷èòûâàÿ âçàèìíûå èíòåðåñû, ñëåäóåò íàðàùèâàòü îáúåìû òîðãîâëè», — îòìåòèë Ïðåçèäåíò ÐÒ.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðåäëîæèë Èâàíó Áåëîçåðöåâó ðàñøèðèòü âçàèìíûå ïîñòàâêè ëåêàðñòâ è ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé, ñåëüõîçïðîäóêöèè, ñòðîéìàòåðèàëîâ, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ.
Ïðåçèäåíò ÐÒ íàïîìíèë, ÷òî â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ïðîæèâàåò áîëåå 86 òûñÿ÷ òàòàð. Ïî ìíåíèþ Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà, äâóì ðåãèîíàì ñëåäóåò òàêæå ðàñøèðÿòü ñâÿçè â ñôåðå êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îáðàçîâàíèÿ. «Â 2017 ãîäó ÿ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â 8-ì Âñåðîññèéñêîì ñåëüñêîì Ñàáàíòóå â ñåëå Ñðåäíÿÿ Åëþçàíü Ïåíçåíñêîé îáëàñòè. Õî÷ó âûðàçèòü îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü çà ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè äåÿòåëüíîñòè òàòàðñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé», — ïîä÷åðêíóë Ïðåçèäåíò ÐÒ.