Волонтеров Татарстана будут привлекать к работам по сохранению объектов культурного наследия

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Волонтеры Татарстана смогут участвовать в отдельных видах работ по сохранению объектов культурного наследия. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об объектах культурного наследия в РТ», приняли сегодня на 45-м заседании Госсовета РТ.

Проект закона республики направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством.

«Федеральным законом предусмотрена возможность участия добровольцев (волонтеров) в проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», – рассказал член парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Артур Абдульзянов.

Он уточнил, что «волонтерство – это любой полезный и безвозмездный вид общественной деятельности, направленный на благо общества».

«Закон позволит использовать потенциал волонтеров и привлекать их к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. Это не требует высокой квалификации, аттестации, сертификации, никаких других регламентирующих документов», – заключил депутат.

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