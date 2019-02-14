Поликлиника Черемшанской ЦРБ открылась после капитального ремонта

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Поликлиника Черемшанской центральной районной больницы открылась после капитального ремонта. По республиканской программе здесь выполнены работы на сумму 68 млн рублей и созданы все условия для работы медперсонала и приема больных, пишет газета «Наш Черемшан».



Строители в ходе ремонта заменили все коммуникации, обновили врачебные кабинеты, установили новую мебель и оборудование. Последний ремонт в этом здании проводился 13 лет назад. Сейчас поликлиника преобразилась, обрела новый современный вид.

«Строительство этого здания началось в 70-х годах. Строили долго, если мне не изменяет память, открытие состоялось в 1986 году. А до этого больных мы принимали в деревянном здании, которое в народе называли "конюшней". О сегодняшних условиях мы даже мечтать не могли», – рассказал врач с 37-летним стажем работы Дамир Мингатин.



В больнице произошли существенные изменения: теперь лаборатория находится на месте бывшей регистратуры, а регистратура – на первом этаже, в крыле, где раньше была детская консультация. Здесь же расположилась и гардеробная. Кабинет хирурга переместили со второго на первый этаж. Найти нужный кабинет врача не трудно, так как на стенах есть вывески на русском и татарском языках с названиями кабинетов и специалистов. Улучшились условия и для людей с ограниченными физическими возможностями, на лестницах и вдоль стен установлены перила.





Главный врач центральной районной больницы Лилия Муртазина отметила, что больнице не хватает кадров. В прошлом году на работу приехали всего два специалиста: врач-отоларинголог и педиатр. В медицинских вузах специальности осваивают 27 черемшанцев, восемь из них – по целевому районному направлению должны вернуться в будущем на малую родину, чтобы начать рабочую деятельность.



Главврач отметила, что для молодых специалистов также действует программа «Сельский доктор», предусмотрены различные меры заинтересованности.

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