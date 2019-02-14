Рустам Минниханов: Малый и средний бизнес сам развиваться не будет, его нужно обучать

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Президент РТ Рустам Минниханов считает, что для развития бизнеса требуется его обучение и поддержка. Об этом он сказал на заседании «Лучшие практики социально-экономического развития» на Российском инвестфоруме в Сочи.

«Малый и средний бизнес сам развиваться не будет. Он требует как административной, так и финансовой поддержки», — сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что малое и среднее предпринимательство нуждается в обучении. Минниханов пояснил, что обучение может вестись через различные программы: это и программы АСИ (Агентство стратегических инициатив — прим. Т-и), и программы республиканского уровня.

«Надо их (малый и средний бизнес — прим. Т-и) обучать. Программы, которые предлагает АСИ, которые продвигаем мы — это основной локомотив, чтобы все активизировалось», — заявил глава республики.

Рустам Минниханов сказал о необходимости создания качественной инфраструктуры для ведения бизнеса: комфортная городская среда, парки, скверы — это механизмы вовлечения малого бизнеса.

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