Минпромторг утвердил правила использования знака «100 лет ТАССР»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Минпромторг утвердил условия использования информационного знака добровольной сертификации «100 лет ТАССР», которым будут маркировать товары татарстанских производителей. Соответствующий приказ подписал заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Отмечается, что производители товаров и услуг имеют право на равной и добровольной основе использовать знак независимо от организационно-правовой формы и форм собственности.

«Использование знака может выполняться различными технологическими способами, обеспечивающими его четкое и ясное изображение, не предполагающими искажение (самоклеящаяся марка, наклейка на упаковку (тару), ярлык, штамп на изделии, вкладыш в сопроводительной документации и иными способами)», — говорится в документе.

Логотип «100 лет ТАССР» будет использоваться «как добровольная сертификация в течение двух лет на территории республики, чтобы бренд Татарстана стал узнаваемым», сказал ранее ИА «Татар-информ» замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер.

Празднование 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики состоится в 2020 году.

Изображение знака в электронном виде размещено по адресу http://100.tatarstan.ru/rus/eskiz-logotipa-100-letiya-tassr.htm.

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