В селе Чумачка Черемшанского района открылся сельский клуб

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В селе Чумачка Черемшанского района состоялось торжественное открытие сельского клуба, сообщает пресс-служба Черемшанского района.



Новый клуб оборудован зрительным залом на сорок мест; в небольшом, но уютном здании разместились сцена, гримерная, туалет. Открытие сельского клуба посетило большинство жителей села.



Глава Черемшанского района Фердинат Давлетшин поздравил сельчан с открытием нового клуба, вручил благодарственные письма. Начальник отдела культуры Ольга Маркова вручила строителям подарки.



На открытии клуба присутствовал замдиректора Республиканского центра развития традиционной культуры Гали Габдрахманов, который от имени Министерства культуры РТ передал поздравления сельчанам. С ответным словом выступили ветераны труда.





После торжественного перерезания алой ленты и вручения символичного ключа все прошли в клуб, где состоялся праздничный концерт, подготовленный артистами районного Дома культуры и близлежащих сельских домов культуры.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.