Минниханов презентовал сайт «Проверенный бизнес» на инвестфоруме в Сочи

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов презентовал интернет-портал для предпринимателей «Проверенный бизнес» на полях Российского инвестфорума в Сочи.

«Мы создали портал „Проверенный бизнес“. Сейчас туда и другие регионы [подключаются]. 70 тыс. обращений за год!» — сказал Минниханов.

Тему поддержки бизнеса в Татарстане он затронул на встрече, посвященной лучшим практикам социально-экономического развития.

В начале 2018 года по поручению Президента РТ был запущен интернет-ресурс «Проверенный бизнес», который наводит мосты между предпринимателями и надзорными органами. Редактор сайта Сергей Кощеев рассказывал ИА «Татар-информ», что менее половины всех посетителей «Проверенного бизнеса» — из Татарстана, а почти 60% — из других регионов России.

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