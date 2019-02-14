В Алькеевском районе на ремонт дорог между четырьмя деревнями потратят более 160 млн рублей

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В текущем году асфальтированные дороги построят к деревням Алькеевского района – к деревне имени Мулланура Вахитова и Абдул-Салманам, пишет газета «Алькеевские вести».



От села Татарские Шибаши до деревни имени Мулланура Вахитова и от Старых Матак до Абдул-Салманы уже сделаны дороги протяженностью 5,4 и 3,9 км с ЩПС-покрытием соответственно. Они уже несколько лет прослужили путникам. Строительство данных дорог достаточно бюджетное, но они не рассчитаны на долгое использование. Также подобные дороги все лето приходится подравнивать грейдером.



На реконструкцию дороги от села Татарские Шибаши до деревни имени Мулланура Вахитова потратят 97,9 млн рублей. Еще 65,5 млн рублей освоят в ходе ремонта дорожного покрытия на участке от населенного пункта Старые Матаки до села Абдул-Салманы.



«Работы на участках должны завершиться до 14 ноября 2019 года», – сообщает ГКУ «Главтатдортранс».



Всего для строительства асфальтированных дорог из бюджета Татарстана будет выделено 160 млн рублей.

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