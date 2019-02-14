Татарстан завоевал три награды Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Рустаму Минниханову вручили три награды за победу Татарстана на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Церемония награждения прошла в рамках Инвестиционного форума в Сочи.

Так, республику отметили в номинации «Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона» за проект «Открытая Казань». Еще одну награду Татарстан получил за проект государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан». Проект помогает автоматизировать бизнес-процессы Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Кроме того, Президенту РТ вручили награду в номинации «Развитие туристического потенциала региона» за официальный туристический бренд VisitTatarstan. Кубки и дипломы Рустаму Минниханову вручил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко.

Сегодня в Сочи стартовал Российский инвестиционный форум, в котором принимает участие и делегация из Татарстана. Форум продлится два дня.

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