В Татарстане на 50% смогли сбить цену московского бюро на проектирование парка «Черное озеро»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Первый проект реконструкции парка «Черное озеро» в московском архитектурном бюро оценили в 14 млн рублей. Помощник Президента РТ Наталия Фишман смогла сбить цену на 50%. Об этом случае Фишман рассказала на Российском инвестиционном форуме в Сочи в рамках круглого стола «Экономика городского комфорта».

«Я страшно гордая иду к Иреку Энваровичу, это наш министр строительства, и говорю „Ирек Энварович, я договорилась, за 7 миллионов нам сейчас лучшие люди в стране спроектируют парк“. Он говорит: „Наташ, у меня 35 миллионов на 100 парков, ты с ума сошла?“» — рассказала Наталия.

Проект реконструкции парка разрабатывался специалистами архитектурного бюро Wowhaus. В итоге именно они и делали проект, но цена за него озвучена не была. А сама реконструкция стала возможной благодаря государственно-частному партнерству. 70 млн рублей выделено спонсором, еще 50 млн направлено из республиканского бюджета.

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