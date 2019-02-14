В Камском лыжном марафоне ожидается участие 800 лыжников из Татарстана и ближайших регионов

(Набережные Челны, 14 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 17 февраля пройдет Камский лыжный марафон. Один из зимних стартов серии спортивных мероприятий TIMERMAN должен стать одним из самых массовых. Организаторы предполагают, что на старт выйдут около 800 лыжников из Татарстана и ближайших регионов. На данный момент уже заявились представители 11 регионов и 45 городов России, сообщают организаторы.

Традиционно 40% спортсменов будут представлять Татарстан, более 20% приедут из Удмуртии, также прибудут лыжники из Москвы, Марий Эл, Башкортостана, Оренбурга и других городов.

Уже сейчас на дистанцию 50 километров заявились более 80 участников, где 98% составляют мужчины. Женщины активнее регистрируются на дистанции 15,5 и 2 километра. Процент представительниц слабого пола на двухкилометровой дистанции составляет 39,8. На детской дистанции длиною в 500 метров попробуют свои силы 38 юных спортсменов.

Марафон пройдет в парке Прибрежный, стартовать лыжники будут с остановки «Лесная», начало соревнования в 10 часов.

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