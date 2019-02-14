(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Елена Саляхова). За прошлый год полицейские Татарстана перекрыли семь крупных каналов поставки нелегального алкоголя и закрыли восемь подпольных производств. Об этом ИА «Татар-информ» на 45-м заседании Госсовета РТ сообщил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

«Не теряет актуальности вопрос пресечения незаконного оборота алкогольной продукции. В 2018 году было выявлено 148 таких преступлений и около двух с половиной тысяч административных правонарушений», – отметил Артем Хохорин.

За это время правоохранители изъяли свыше 97 тысяч литров фальсифицированного спиртного.

По словам Хохорина, проблема производства и сбыта подпольной алкогольной продукции в Татарстане сохраняется. По его мнению, этому способствуют слишком мягкие законы уголовного кодекса.



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