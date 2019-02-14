МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности в грядущую метель

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ в ближайшие дни погода в Татарстане серьезно ухудшится, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Завтра с 14 часов и до шести утра 16 февраля на территории республики и в Казани обильно выпадет снег, возможен сильный ветер и метели с ухудшением видимости до 500 метров. На дорогах образуются снежные заносы и гололед.
МЧС РТ напоминает жителям республики, что при метели необходимо подготовить нескользящую обувь, а по улице передвигаться неспешно и аккуратно. Пожилым людям рекомендуют использовать специальную трость с резиновым наконечником.
Любителям активного отдыха необходимо иметь при себе исправные средства связи и навигатор.
Метель и гололедица представляют серьезную опасность для всех участников движения. Водителям стоит выбирать безопасную скорость и избегать резких перестроений и торможений, по возможности отказаться от поездок за город.