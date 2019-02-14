Íà ôîðóìå â Ñî÷è îçâó÷èëè ïÿòü ïðèíöèïîâ óñïåøíîé ðàáîòû ñ ïàðêàìè è ñêâåðàìè íà îïûòå Òàòàðñòàíà

(Êàçàíü, 14 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Âèêòîðèÿ Åëôèìîâà). Îïûò Òàòàðñòàíà ïî óñïåøíîìó áëàãîóñòðîéñòâó ïàðêîâ è ñêâåðîâ ïðåçåíòîâàëè Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Íàòàëèÿ Ôèøìàí íà ñåññèè «Ýêîíîìèêà ãîðîäñêîãî êîìôîðòà», ïðîõîäÿùåé â ðàìêàõ Ðîññèéñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà â Ñî÷è.
Â ñâîåé ïðåçåíòàöèè íà èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå â Ñî÷è Íàòàëèÿ Ôèøìàí ïðåäñòàâèëà óñïåøíûå ïðîåêòû Òàòàðñòàíà ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïàðêîâ è ñêâåðîâ: ïàðê èì. Ôàðäèåâà â ãîðîäå Çàèíñê, ïàðê «×åðíîå îçåðî» â Êàçàíè, äåòñêóþ ïëîùàäêó ÎÎÎ «Çàðíèöà» â ñåëå Ìóñëþìîâî, Ãîðêèíñêî-Îìåòüåâñêèé ëåñ â Êàçàíè è äðóãèå îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà.
Äëÿ óñïåøíîãî áëàãîóñòðîéñòâà ïàðêîâ è ñêâåðîâ, ïî ìíåíèþ Ôèøìàí, íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò æèòåëåé: «Íà ñàìîì äåëå ãëàâíîå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìû äåéñòâèòåëüíî äîëæíû ðàáîòàòü ñ ëþäüìè, — ñêàçàëà Ôèøìàí. — Åñëè ìû íå áóäåì èõ ãðàìîòíî âîâëåêàòü, ìû ïîòðàòèì òå æå ñàìûå äåíüãè, íî âìåñòî áëàãîäàðíîñòè è óäîâëåòâîðåííîñòè (÷òî äàæå íàìíîãî âàæíåå) ìû ïîëó÷èì íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ».
Ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà ñ÷èòàåò, ÷òî âàæíûì ïðèíöèïîì ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìàíäû àðõèòåêòîðîâ. Ñïèêåð ïðèâåëà â ïðèìåð êàçàíñêóþ êîìàíäó — ýòî ìîëîäûå ðåáÿòà â âîçðàñòå äî 35 ëåò, êîòîðûå â ïðîøëîì ãîäó âûèãðàëè îäíó ïÿòóþ âñåõ ôåäåðàëüíûõ äåíåã íà êîíêóðñå ìàëûõ ãîðîäîâ è èñòîðè÷åñêèõ ïîñåëåíèé. Äëÿ èõ îáó÷åíèÿ ïðîåêòèðîâàíèþ áûëè ïðèãëàøåíû âåäóùèå ìîñêîâñêèå àðõèòåêòîðû.
«Áåç òîãî, ÷òîáû âûðàñòèòü êîìïåòåíòíûõ ëþäåé, ìû íèêîãäà íå ïîëó÷èì õîðîøèå îáúåêòû», — ïîäåëèëàñü ñïèêåð.
Íà ñëåäóþùåì ïðèíöèïå, ïî ñëîâàì Ôèøìàí, íàñòîÿë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: «Ýòî ðàáîòà ñ ìåñòíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè. Â ñðåäíåì íà 35 – 40% ýòî óäåøåâëÿåò ðåçóëüòàò».
Îíà îçâó÷èëà öèôðó, ÷òî ñåãîäíÿ â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí íàõîäÿòñÿ 76 ïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûå ðàáîòàþò äëÿ 38 ðåãèîíîâ Ðîññèè. «ß óâåðåíà, ÷òî ýòî íå ïðåäåë. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ýòî çíà÷èò, ÷òî ó íàñ áûñòðî âñå ðåêîíñòðóèðóåòñÿ, ðåìîíòèðóåòñÿ. È ìû ïîíèìàåì, ÷òî ýòî çíà÷èò, ÷òî âñå äåíüãè, êîòîðûå ìû òðàòèì â Òàòàðñòàíå, â èòîãå ðàçâèâàþò íàøó æå ýêîíîìèêó», — ñêàçàëà îíà.
×åòâåðòûì ïðèíöèïîì îíà íàçâàëà âçàèìîäåéñòâèå ñ áèçíåñîì, à ïîñëåäíèì, ïÿòûì ïðèíöèïîì — ïîíèìàíèå òîãî, êòî â äàëüíåéøåì áóäåò óïðàâëÿòü îáùåñòâåííûìè ïðîñòðàíñòâàìè è êàê èõ ñîäåðæàòü.
Â çàâåðøåíèå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ Íàòàëèÿ Ôèøìàí ïîêàçàëà ñëàéä ñ ñóììàìè, ïîòðà÷åííûìè íà ïðîåêòû, è îòìåòèëà: «Ìû äàâíî äåëèìñÿ îïûòîì, ðàññêàçûâàåì êîëëåãàì èç ìóíèöèïàëèòåòîâ Ðîññèè, êàê ìîæíî ðàáîòàòü ñ îáùåñòâåííûìè ïðîñòðàíñòâàìè. Îíè ãîâîðÿò: „Íó, êîíå÷íî, âû Òàòàðñòàí. Ó âàñ ìíîãî äåíåã. Âû ìîæåòå ñåáå ýòî ïîçâîëèòü“. ß õî÷ó, ÷òîáû âû âèäåëè, ñêîëüêî ñòîÿò îáúåêòû. Êîëëåãè, ýòè äåíüãè åñòü ó ëþáîãî ìóíèöèïàëèòåòà. Åñëè ó íåãî åñòü íîðìàëüíûé ïðîåêò, åñëè îíè ïîãîâîðèëè ñ ëþäüìè, ïðèâëåêëè ìåñòíîå ïðîèçâîäñòâî è ïðèâëåêëè áèçíåñ, òî âñå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ», — ïîäûòîæèëà ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà ÐÒ.