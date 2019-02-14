Òàòàð-èíôîðì

14 ôåâðàëÿ 2019, 16:50

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Íà ôîðóìå â Ñî÷è îçâó÷èëè ïÿòü ïðèíöèïîâ óñïåøíîé ðàáîòû ñ ïàðêàìè è ñêâåðàìè íà îïûòå Òàòàðñòàíà

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Íà ôîðóìå â Ñî÷è îçâó÷èëè ïÿòü ïðèíöèïîâ óñïåøíîé ðàáîòû ñ ïàðêàìè è ñêâåðàìè íà îïûòå Òàòàðñòàíà

Ôîòî: tatarstan.ru

Ïðåçåíòàöèÿ ïðîøëà âî âðåìÿ ñåññèè «Ýêîíîìèêà ãîðîäñêîãî êîìôîðòà» â ðàìêàõ èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà â Ñî÷è.

(Êàçàíü, 14 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Âèêòîðèÿ Åëôèìîâà). Îïûò Òàòàðñòàíà ïî óñïåøíîìó áëàãîóñòðîéñòâó ïàðêîâ è ñêâåðîâ ïðåçåíòîâàëè Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Íàòàëèÿ Ôèøìàí íà ñåññèè «Ýêîíîìèêà ãîðîäñêîãî êîìôîðòà», ïðîõîäÿùåé â ðàìêàõ Ðîññèéñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà â Ñî÷è.

Â ñâîåé ïðåçåíòàöèè íà èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå â Ñî÷è Íàòàëèÿ Ôèøìàí ïðåäñòàâèëà óñïåøíûå ïðîåêòû Òàòàðñòàíà ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïàðêîâ è ñêâåðîâ: ïàðê èì. Ôàðäèåâà â ãîðîäå Çàèíñê, ïàðê «×åðíîå îçåðî» â Êàçàíè, äåòñêóþ ïëîùàäêó ÎÎÎ «Çàðíèöà» â ñåëå Ìóñëþìîâî, Ãîðêèíñêî-Îìåòüåâñêèé ëåñ â Êàçàíè è äðóãèå îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà.

Äëÿ óñïåøíîãî áëàãîóñòðîéñòâà ïàðêîâ è ñêâåðîâ, ïî ìíåíèþ Ôèøìàí, íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå îò æèòåëåé: «Íà ñàìîì äåëå ãëàâíîå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìû äåéñòâèòåëüíî äîëæíû ðàáîòàòü ñ ëþäüìè, — ñêàçàëà Ôèøìàí. — Åñëè ìû íå áóäåì èõ ãðàìîòíî âîâëåêàòü, ìû ïîòðàòèì òå æå ñàìûå äåíüãè, íî âìåñòî áëàãîäàðíîñòè è óäîâëåòâîðåííîñòè (÷òî äàæå íàìíîãî âàæíåå) ìû ïîëó÷èì íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ».

Ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà ñ÷èòàåò, ÷òî âàæíûì ïðèíöèïîì ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìàíäû àðõèòåêòîðîâ. Ñïèêåð ïðèâåëà â ïðèìåð êàçàíñêóþ êîìàíäó — ýòî ìîëîäûå ðåáÿòà â âîçðàñòå äî 35 ëåò, êîòîðûå â ïðîøëîì ãîäó âûèãðàëè îäíó ïÿòóþ âñåõ ôåäåðàëüíûõ äåíåã íà êîíêóðñå ìàëûõ ãîðîäîâ è èñòîðè÷åñêèõ ïîñåëåíèé. Äëÿ èõ îáó÷åíèÿ ïðîåêòèðîâàíèþ áûëè ïðèãëàøåíû âåäóùèå ìîñêîâñêèå àðõèòåêòîðû.

Ð’Ð¸Ð·Ð¸Ñ‚ Ð² Ð³. Ð¡Ð¾Ñ‡Ð¸ Ð´Ð»Ñ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¼ Ð˜Ð½Ð²ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¤Ð¾Ñ€ÑƒÐ¼Ðµ &quot;Ð¡Ð¾Ñ‡Ð¸-2019&quot;

«Áåç òîãî, ÷òîáû âûðàñòèòü êîìïåòåíòíûõ ëþäåé, ìû íèêîãäà íå ïîëó÷èì õîðîøèå îáúåêòû», — ïîäåëèëàñü ñïèêåð.

Íà ñëåäóþùåì ïðèíöèïå, ïî ñëîâàì Ôèøìàí, íàñòîÿë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: «Ýòî ðàáîòà ñ ìåñòíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè. Â ñðåäíåì íà 35 – 40% ýòî óäåøåâëÿåò ðåçóëüòàò».

Îíà îçâó÷èëà öèôðó, ÷òî ñåãîäíÿ â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí íàõîäÿòñÿ 76 ïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûå ðàáîòàþò äëÿ 38 ðåãèîíîâ Ðîññèè. «ß óâåðåíà, ÷òî ýòî íå ïðåäåë. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ýòî çíà÷èò, ÷òî ó íàñ áûñòðî âñå ðåêîíñòðóèðóåòñÿ, ðåìîíòèðóåòñÿ. È ìû ïîíèìàåì, ÷òî ýòî çíà÷èò, ÷òî âñå äåíüãè, êîòîðûå ìû òðàòèì â Òàòàðñòàíå, â èòîãå ðàçâèâàþò íàøó æå ýêîíîìèêó», — ñêàçàëà îíà.

×åòâåðòûì ïðèíöèïîì îíà íàçâàëà âçàèìîäåéñòâèå ñ áèçíåñîì, à ïîñëåäíèì, ïÿòûì ïðèíöèïîì — ïîíèìàíèå òîãî, êòî â äàëüíåéøåì áóäåò óïðàâëÿòü îáùåñòâåííûìè ïðîñòðàíñòâàìè è êàê èõ ñîäåðæàòü.

Ð’Ð¸Ð·Ð¸Ñ‚ Ð² Ð³. Ð¡Ð¾Ñ‡Ð¸ Ð´Ð»Ñ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¼ Ð˜Ð½Ð²ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¤Ð¾Ñ€ÑƒÐ¼Ðµ &quot;Ð¡Ð¾Ñ‡Ð¸-2019&quot;

Â çàâåðøåíèå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ Íàòàëèÿ Ôèøìàí ïîêàçàëà ñëàéä ñ ñóììàìè, ïîòðà÷åííûìè íà ïðîåêòû, è îòìåòèëà: «Ìû äàâíî äåëèìñÿ îïûòîì, ðàññêàçûâàåì êîëëåãàì èç ìóíèöèïàëèòåòîâ Ðîññèè, êàê ìîæíî ðàáîòàòü ñ îáùåñòâåííûìè ïðîñòðàíñòâàìè. Îíè ãîâîðÿò: „Íó, êîíå÷íî, âû Òàòàðñòàí. Ó âàñ ìíîãî äåíåã. Âû ìîæåòå ñåáå ýòî ïîçâîëèòü“. ß õî÷ó, ÷òîáû âû âèäåëè, ñêîëüêî ñòîÿò îáúåêòû. Êîëëåãè, ýòè äåíüãè åñòü ó ëþáîãî ìóíèöèïàëèòåòà. Åñëè ó íåãî åñòü íîðìàëüíûé ïðîåêò, åñëè îíè ïîãîâîðèëè ñ ëþäüìè, ïðèâëåêëè ìåñòíîå ïðîèçâîäñòâî è ïðèâëåêëè áèçíåñ, òî âñå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ», — ïîäûòîæèëà ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Íàòàëèÿ Ôèøìàí: Ïðîåêòû, ðåàëèçîâàííûå â Òàòàðñòàíå, ñêîïèðîâàòü äëÿ äðóãèõ ðåãèîíîâ íå ïîëó÷èòñÿ
Íîâîñòè äíÿ
21:10
Ñèíîïòèêè ïðåäóïðåäèëè î ñèëüíîì ñíåãîïàäå è çàíîñàõ íà äîðîãå

Îæèäàåòñÿ ñèëüíûé þãî-çàïàäíûé, çàïàäíûé âåòåð ïîðûâàìè 15-18 ì/ñ.

21:09
Â Êàçàíè íà âèäåî ïîïàëà ôóðà, êîòîðàÿ ïûòàëàñü ïðîåõàòü ïîä ìîñòîì è çàñòðÿëà

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë ñåãîäíÿ äíåì ïîä æåëåçíîäîðîæíûì ìîñòîì íà óëèöå Êîïûëîâà.

20:54
Ôîíä êèíî îáúÿâèë ñáîð çàÿâîê íà ïîääåðæêó ìîäåðíèçàöèè êèíîçàëîâ â 2019 ãîäó

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ÐÒ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 500 òûñÿ÷ ÷åëîâåê îòêðîþòñÿ êèíîçàëû ñ ñîâðåìåííûì öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì.

20:33
Ìèíëåñõîç ÐÒ ïðèçûâàåò ïðîãîëîñîâàòü çà ðîññèéñêèé äóá â êîíêóðñå «Åâðîïåéñêîå äåðåâî ãîäà – 2019»

Ðîññèþ ïðåäñòàâëÿåò 248-ëåòíèé äóá, ïðîèçðàñòàþùèé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Àáðàìöåâî».

20:15
Ïîëèêëèíèêà ×åðåìøàíñêîé ÖÐÁ îòêðûëàñü ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

Ñòðîèòåëè â õîäå ðåìîíòà çàìåíèëè âñå êîììóíèêàöèè, îáíîâèëè âðà÷åáíûå êàáèíåòû, óñòàíîâèëè íîâóþ ìåáåëü è îáîðóäîâàíèå.

20:00
Â Êàçàíè ïðîéäóò îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ î ñîêðàùåíèè ïàðêîâîé çîíû íà ïîëóîñòðîâå Ëîêîìîòèâ

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ î ñîêðàùåíèè ïàðêîâîé çîíû ïîä íîâûé ÿõò-êëóá íà÷íóòñÿ 14 ôåâðàëÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ».

19:51
Â Àëüêååâñêîì ðàéîíå íà ðåìîíò äîðîã ìåæäó ÷åòûðüìÿ äåðåâíÿìè ïîòðàòÿò áîëåå 160 ìëí ðóáëåé

Ðàáîòû íà ó÷àñòêàõ äîëæíû çàâåðøèòüñÿ äî 14 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.

19:50
Â Òàòàðñòàíå îòìåíÿò íàëîãîâûå ëüãîòû äëÿ âëàäåëüöåâ ìíîãîóðîâíåâûõ è ïîäçåìíûõ ïàðêîâîê

Ðàçìåð ïîíèæåííîé ñòàâêè ïî íàëîãó íà ïðèáûëü äëÿ âëàäåëüöåâ êðóïíûõ àâòîñòîÿíîê îòìåíÿåòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà.

19:43
Â ñåëå ×óìà÷êà ×åðåìøàíñêîãî ðàéîíà îòêðûëñÿ ñåëüñêèé êëóá

Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî ïåðåðåçàíèÿ ëåíòû è âðó÷åíèÿ ñèìâîëè÷íîãî êëþ÷à âñå ïðîøëè â êëóá, ãäå ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò, ïîäãîòîâëåííûé àðòèñòàìè.

19:35
Íàòàëèÿ Ôèøìàí: Ïðîåêòû, ðåàëèçîâàííûå â Òàòàðñòàíå, ñêîïèðîâàòü äëÿ äðóãèõ ðåãèîíîâ íå ïîëó÷èòñÿ

Ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà ÐÒ ãîòîâà ñîçäàòü àðõèòåêòóðíîå áþðî ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ â Òàòàðñòàíå ïî ïîðó÷åíèþ Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà.

19:28
Â Òàòàðñòàíå ðåìîíò è çàìåíó ëèôòîâ âêëþ÷èëè â êàïðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Ãîññîâåò ÐÒ ðàñøèðèë ïåðå÷åíü ðàáîò ïî êàïðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

19:20
Íà ñòóäåí÷åñêîì ôîðóìå â «Êàçàíü Ýêñïî» îáñóäÿò ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñåëå

Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàíóò ñòóäåíòû àãðàðíûõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òàêæå òåõíèêóìîâ è êîëëåäæåé ðåñïóáëèêè.

19:05
Íàòàëèÿ Ôèøìàí: ß áëàãîäàðíà Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó çà òî, ÷òî íå îòïóñòèë ìåíÿ èç Òàòàðñòàíà

Ãëàâà «Âíåøýêîíîìáàíêà» ïðåäëîæèë Ìèííèõàíîâó îòïóñòèòü èç ÐÒ Íàòàëèþ Ôèøìàí äëÿ ñîçäàíèÿ ôåäåðàëüíîãî áþðî ïî ðàçâèòèþ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ.

19:00
Â Íèæíåêàìñêå îòêðîåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ìèêðîôèáðû, íàöåëåííîå íà ýêñïîðò çà ðóáåæ

Ìýð Íèæíåêàìñêà Àéäàð Ìåòøèí ðàññêàçàë, ÷òî ïðîåêò ïîäðàçóìåâàåò èíâåñòèöèè â îáúåìå 1,6 ìëðä ðóáëåé.

18:46
Â Òàòàðñòàíå óæåñòî÷èëè ïðèåì íà ðàáîòó àóäèòîðîâ Ñ÷åòíîé ïàëàòû

Äîëæíîñòè çàìïðåäñåäàòåëÿ è àóäèòîðà Ñ÷åòíîé ïàëàòû íåëüçÿ çàíèìàòü â ñëó÷àå ðîäñòâà ñ ãëàâîé ìóíèöèïàëèòåòà, ðóêîâîäèòåëÿìè ìåñòíûõ ñóäåáíûõ îðãàíîâ.

18:39
Êîìïëåêñ «Íèæíåêàìñêèå òåðìû» ñ áàíÿìè è áàññåéíàìè îòêðîåòñÿ â àâãóñòå 2020 ãîäà

Ìýð Íèæíåêàìñêà Àéäàð Ìåòøèí îòìåòèë, ÷òî îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ áóäåò äîñòóïåí è äëÿ ñðåäíåãî êëàññà, è äëÿ ïåíñèîíåðîâ.

18:30
Â Êàìñêîì ëûæíîì ìàðàôîíå îæèäàåòñÿ ó÷àñòèå 800 ëûæíèêîâ èç Òàòàðñòàíà è áëèæàéøèõ ðåãèîíîâ

Ìàðàôîí ïðîéäåò â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ, â ïàðêå Ïðèáðåæíûé, ñòàðòîâàòü ëûæíèêè áóäóò ñ îñòàíîâêè «Ëåñíàÿ».

18:21
«Ëþáîâü è ãîëóáè»: íèæíåêàìñêèé ïàáëèê îïóáëèêîâàë èñòîðèþ ïðî íåîáû÷íîãî ãîëóáåâîäà

Ðó÷íûõ ïòèö Àíàòîëèé Áàðñóêîâ äåðæèò áîëåå ñîðîêà ëåò â îáû÷íîì ãîðîäñêîì äâîðå.

18:15
Ïàâåë Ìàìàåâ çàáèë ñåìü ãîëîâ â ìàò÷å çàêëþ÷åííûõ ÑÈÇÎ-2 «Áóòûðêà»
18:09
Âîäèòåëÿ, êîòîðûé ïîêàëå÷èë àâòîèíñïåêòîðà â Êàçàíè, àðåñòîâàëè íà 15 ñóòîê

Ó Àëìàçà Çàóòäèíîâà ïðè çàäåðæàíèè áûëè âûÿâëåíû ïðèçíàêè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ.

18:03
Âîëîíòåðîâ Òàòàðñòàíà áóäóò ïðèâëåêàòü ê ðàáîòàì ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Äåïóòàòû ïðèíÿëè çàêîíîïðîåêò, êîòîðûì âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â çàêîí «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â ÐÒ».

17:53
Ìèííèõàíîâ ïðåäëîæèë ãëàâå Ïåíçåíñêîé îáëàñòè íàðàñòèòü òîâàðîîáîðîò ìåæäó ðåãèîíàìè

Â 2019 ãîäó îáîðîò âçàèìíîé òîðãîâëè ìåæäó Òàòàðñòàíîì è Ïåíçåíñêîé îáëàñòüþ ñîñòàâèë 4,2 ìëðä ðóáëåé.

17:46
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ ñàì ðàçâèâàòüñÿ íå áóäåò, åãî íóæíî îáó÷àòü

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ðàññêàçàë î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà èíâåñòôîðóìå â Ñî÷è.

17:41
Ìèíïðîìòîðã óòâåðäèë ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ çíàêà «100 ëåò ÒÀÑÑÐ»

Ïðàçäíîâàíèå 100-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ Òàòàðñêîé Àâòîíîìíîé Ñîâåòñêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè (ÒÀÑÑÐ) ñîñòîèòñÿ â 2020 ãîäó.

17:20
Ìèííèõàíîâ ïðåçåíòîâàë ñàéò «Ïðîâåðåííûé áèçíåñ» íà èíâåñòôîðóìå â Ñî÷è

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ðàññêàçàë, ÷òî èíòåðíåò-ðåñóðñ ïðèîáðåòàåò ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ïðåäïðèíèìàòåëåé ÐÒ è äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.

Ñîáûòèÿ