Президент Татарстана подписал меморандум о сотрудничестве с компанией «Филипс»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и гендиректор ООО «Филипс» Максим Кузнецов в присутствии Премьер-министра Дмитрия Медведева подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством РТ, АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» и ООО «Филипс», который предполагает развитие сотрудничества в области медицины. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Подписание прошло в рамках пленарного заседания Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Перспективным для Татарстана является реализация совместных проектов в области создания кластера ядерной медицины на территории республики», — говорится в сообщении.

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