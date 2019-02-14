Татар-информ

14 февраля 2019, 16:38

Общество

Специалисты ФСС по РТ и активисты ВОРДИ будут совместно помогать детям-инвалидам и их родителям

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Общество

Специалисты ФСС по РТ и активисты ВОРДИ будут совместно помогать детям-инвалидам и их родителям

Фонд социального страхования по РТ и ВОРДИ подписали в Казани соглашение о взаимодействии.

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в столице Татарстана Региональное отделение ФСС РФ по РТ и Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов, (ВОРДИ) подписали соглашение в сфере взаимодействия в интересах детей-инвалидов, сообщает пресс-служба ФСС России по РТ.

Согласно соглашению активисты ВОРДИ войдут в комиссию по приемке качества средств реабилитации, которые инвалиды бесплатно получают от ФСС, а также будут консультировать специалистов фонда по вопросам обеспечения доступной, безбарьерной среды для детей с ОВЗ.

Услуги фонда — обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением — станут объектом общественного контроля в соответствии с целью документа.

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