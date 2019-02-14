В Казани пройдут общественные слушания о сокращении парковой зоны на полуострове Локомотив

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Общественные слушания по сокращению парковой зоны на полуострове Локомотив под строительство здания яхт-клуба пройдут с 14 февраля по 18 апреля. Об этом говорится в сборнике документов исполкома Казани.

«В отношении земельного участка на полуострове Локомотив в период с 14.02.2019 по 18.04.2019 проведут в информационной системе „Общественные обсуждения“», — говорится в сборнике.

Участники общественных обсуждений в период с 25 февраля по 6 марта могут внести предложения и замечания в проект строительства здания яхт-клуба за счет сокращения парковой зоны на полуострове Локомотив.

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