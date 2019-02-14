Рустам Минниханов: Наталия Фишман без Татарстана далеко не полетит

(Сочи, 14 февраля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Татарстан готов создать в Казани архитектурное бюро по развитию общественных пространств и делиться опытом с коллегами из регионов России. Об этом сегодня сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Фишман мы поддержим. Фишман без республики не полетит. У нее будет очень короткий полет. Мы сами готовы всех принимать и обучать, многие коллеги это подтвердят. При всем моем уважении, Игорь Иванович, полностью отдать Фишман не могу», — сказал Рустам Минниханов, отвечая на просьбу главы «Внешэкономбанка» Игоря Шувалова отпустить из Татарстана помощницу Президента РТ Наталию Фишман.

По словам Рустама Минниханова, такое бюро будет сделано в Казани, и его проектами смогут пользоваться представители всех регионов РФ. «Мы сделаем бюро в Казани, это будет наш совместный проект и у вас будет повод приехать к нам», — подчеркнул Президент РТ.

Выступая на сессии, посвященной развитию комфортной городской среды, Игорь Шувалов отметил, что в Татарстане уделяется очень большое внимание развитию профессиональных кадров. «Успех Татарстана в первую очередь связан с тем, что вы много инвестируете в то, чтобы ваши сотрудники обучались за рубежом, получали специальное образование по управлению, ездили на зарубежные стажировки. Мы знаем, что если работаешь с командой Татарстана, практически невозможно провалить дело», — подчеркнул Шувалов. По его словам, опыт Татарстана по развитию общественных пространств очень востребован в регионах России, главным образом на Дальнем Востоке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.