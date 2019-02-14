Госсовет РТ направит обращение Медведеву с предложением запретить парковку машин без номеров

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты Госсовета Татарстана поддержали обращение к Премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой запретить стоянку (остановку) транспортных средств без государственных регистрационных знаков и с нечитаемыми номерами. Такое решение было принято сегодня на 45-м заседании парламента республики.

«Данное обращение подготовлено Комитетом по законности и правопорядку в связи с обращением мэра города Ильсура Метшина по одноименному вопросу», – рассказал заместитель председателя профильного комитета Рафил Нугуманов.

Депутаты просят внести изменения в постановление Правительства России о Правилах дорожного движения. В частности, ввести запрет на стоянку (остановку) транспортных средств без государственных регистрационных знаков, с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований номерами на платных парковках, принадлежащих муниципалитету. Парламентарии также предложили ввести административное наказание для таких нарушителей.

«Данные изменения позволят значительно повысить пропускную способность улиц больших городов, а также увеличить скорость передвижения транспорта на основных магистральных улицах», – уточнил Нугуманов.

На данный момент федеральным законодательством не предусмотрен запрет стоянки или остановки на участках дороги, где установлены соответствующие знаки, для транспортных средств со снятыми или нечитаемыми номерами.

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