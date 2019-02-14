Роспотребнадзор поделился советами по выбору парфюма

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). По случаю Дня всех влюбленных Роспотребнадзор поделился советами, как выбрать качественную парфюмерную продукцию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Парфюмерные жидкости подразделяют на духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды и одеколоны, которые отличаются значениями физико-химических показателей: суммой массовых долей душистых веществ, объемной долей этилового спирта, стойкостью запаха и прозрачностью жидкости», — говорится в сообщении.

Так, покупателям нужно обратить внимание на информацию, которая содержится на товаре, так можно узнать о происхождении парфюма и об организации, уполномоченной принимать претензии.

Кроме того, на товаре должны быть указаны номинальный объем, срок годности, описание особых условий хранения и мер предосторожности при использовании, номер партии или специальный код, которые позволяют идентифицировать партию продукции и состав.

Если товар завернут в целлофановую упаковку, продавец должен предложить покупателю проверить содержимое, удалив упаковку. Также покупатель имеет право ознакомиться с товарно-сопроводительной документацией на товар.

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