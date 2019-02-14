Минниханов: В Татарстане проводят системную работу в части благоустройства

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о благоустройстве общественных пространств на сессии «Экономика городского комфорта», проходящей в рамках Инвестиционного форума в Сочи.

«Многие вещи пришлось поменять, потому что есть у нас стандарты, нормы проектирования, закупки, но самое главное — нужны люди», — уверен Президент.

Он также отметил, что в Татарстане проводят системную работу в части благоустройства. «Не только столица – все наши муниципалитеты имеют программы. Мы стараемся не просто сколько-то денег дать, мы берем программу, делаем обсуждение, выбираем самые эффективные, и практически каждый муниципалитет получает проект», — добавил Рустам Минниханов.

Координатор встречи, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что под руководством Рустама Минниханова в Татарстане сделано необычайно много в части благоустройства общественных пространств.

«Конечно, часто упрекают федеральный центр в том, что это были большие федеральные инвестиции. Но должен вам сказать, что все эти инвестиции пошли впрок. Не каждый может потратить деньги так, чтобы получился новый город», — прокомментировал Шувалов.

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