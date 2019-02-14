В аэропорту Казани у пассажиров из Вьетнама изъяли чучела находящихся на грани исчезновения рептилий

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В аэропорту Казани у пассажиров из Вьетнама изъяли чучела крокодилов, находящихся на грани исчезновения, сообщили в пресс-службе таможни РТ.

«Перемещение рептилий через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», – отметили в пресс-службе таможни.

У владельцев разрешения СИТЕС на ввоз чучел не нашлось, в итоге их отправили на экспертизу, где подтвердили, что это сиамские крокодилы, относящиеся к исчезающим и редким видам.

В итоге чучела были изъяты, а в отношении владельцев возбудили административные дела по статьям «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию» и «Несоблюдение запретов или ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию».

«Санкции данных статей предусматривают наложение административного штрафа на граждан с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. Как показывает практика, когда предметом нарушений являются представители дикой флоры и фауны, судебные органы принимают однозначное решение об их конфискации», – рассказал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

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