Татар-информ

14 февраля 2019, 15:30

ОбществоЗдоровье и среда

В Татарстане создадут четыре фильма для глухих о природных жемчужинах, растениях и животных

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ОбществоЗдоровье и среда

В Татарстане создадут четыре фильма для глухих о природных жемчужинах, растениях и животных

План работы по созданию экофильмов для глухих обсудили представители НКО «Эффективные коммуникации» и Минэкологии РТ.

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Четыре фильма для глухих и слабослышащих людей о природных жемчужинах, редких видах животных и растений, участии в экопроектах создадут в течение этого года в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Очень надеемся, что наша работа будет востребована. Мы уже имели опыт работы над выпуском роликов на языке жестов. Радует обратная связь от аудитории: отзывы в социальных сетях, лично от преподавателей учебных заведений», — отметил на встрече со специалистами Минэкологии РТ директор НКО «Эффективные коммуникации» Владимир Болжеларский.

Некоммерческая организация «Эффективные коммуникации» стала одним из победителей ежегодного конкурса по предоставлению субсидий из бюджета республики на государственную поддержку социально ориентированных НКО в сфере обеспечения экологической безопасности.

Участники встречи обсудили план работы над созданием серии просветительских видеофильмов для глухих и слабослышащих граждан в рамках проекта «Мой формат — Экология».
 

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