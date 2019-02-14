Предприятия Татарстана в два с половиной раза чаще стали попадаться на уловки кибермошенников

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Татарстане за два последних года в два с половиной раза увеличилось количество предприятий, которые попались на уловки кибермошенников. Об этом на 45-м заседании Госсовета РТ сообщил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

В своем докладе глава ведомства привел в пример несколько случаев, когда мошенники через Интернет украли деньги со счетов предприятий.

«Неустановленные лица "взломав" почтовый ящик одной из татарстанских компаний и предоставив поддельные реквизиты, завладели 55 миллионами рублей. Еще один случай, когда житель Казани, размещая объявления в сети Интернет, под предлогом оказания услуг по грузоперевозке, завладел денежными средствами 20 организаций в размере 750 тысяч рублей», – рассказал Артем Хохорин.

Ущерб от действий кибермошенников предприятиям и организациям, по словам Хохорина, за два года вырос в двадцать раз.

Спикер отметил, что сейчас разработан четкий алгоритм действий, благодаря которому удается задерживать кибермошенников. При этом, сотрудники МВД находят злоумышленников даже в других регионах.

«Так, в Башкортостане задержан 17-летний парень похищавший деньги граждан под предлогом продажи одежды "ВКонтакте"», – отметил Артем Хохорин.

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