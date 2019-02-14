(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Казани будут судить мужчину, зарезавшего приятеля и избившего незнакомца за громкий смех, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следователей, в середине лета прошлого года 28-летний мужчина подошел к незнакомцу на Тихорецкой, выказал свое недовольство его громким смехом и дважды ударил по голове. Мужчина упал, и нападавший ударил его еще несколько раз. Травмы причинили тяжкий вред его здоровью.

«Кроме того, неделей ранее мужчина в поселке Отары нанёс 32 удара ножом своему приятелю. От полученных травм тот скончался на месте», – уточнил Руслан Галиев.

Уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений» и «Убийство» отправлено на рассмотрение в Приволжский районный суд Казани.

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