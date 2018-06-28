Казанский Кремль: Сойдя с трапа самолета в Казани, Путин первым делом спросил, как дела у Шаймиева

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Первый вопрос Президента России Владимира Путина по прибытии в Казань касался того, как дела у первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Если отходить от каких-то протокольных вещей, журналистам всегда интересны какие-то нюансы, Владимир Владимирович [Путин] по прибытии в Казань первым делом у Рустама Нургалиевича [Минниханова] поинтересовался, как дела у Минтимера Шариповича [Шаймиева]», — сказала Лилия Галимова.

Тогда же Владимир Путин и Рустам Минниханов договорились, что произойдет их общая встреча с Госсоветником РТ.

После завершения расширенного собрания Госсовета в рамках рабочей встречи Президент России Владимир Путин обсудил итоги 2018 года с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Затем к ним [Путину и Минниханову] присоединился Минтимер Шарипович, и двусторонняя встреча стала трехсторонней. Мы не припомним, чтобы где-то в субъектах РФ подобный опыт использовался», — заключила Галимова.

Минтимер Шаймиев подарил Владимиру Путину книгу благотворителей Республиканского фонда «Возрождение», где указана фамилия Президента РФ.

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