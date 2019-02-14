«Ростелеком» придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). «Ростелеком» как инфраструктурный оператор начал оказывать в Поволжье услугу «Сеть как сервис» (NaaS — Network as a Service). Компания предлагает мобильным операторам инфраструктурные и технические решения для покрытия сотовой связью малых населенных пунктов и прилегающих к ним автотрасс. Для обеспечения сёл связью используются собственные оптические сети «Ростелекома», в том числе построенные в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН).

Проект реализован в сотрудничестве с компанией «Мегафон» в селах Большой Кувай, Малая Хомутерь, Акшуат, Бахтеевка и Кротково Ульяновской области. Свыше 3,5 тысячи жителей малых населенных пунктов, удаленных от регионального центра, получили качественную мобильную связь третьего поколения 3G.

«Разветвленная оптическая инфраструктура „Ростелекома“ охватывает не только крупные и небольшие города, но и удаленные от региональных центров поселения и дает возможность в партнерстве с операторами связи решать проблему цифровизации сёл и деревень. При этом мы не просто обеспечиваем транзит сигнала из одной точки в другую, мы решаем полный цикл задач: от проектирования, строительства, пуско-наладки до технического обслуживания объектов связи, оказывая услугу по принципу сервисной модели под ключ. В этом году планируем вовлечь всех операторов Big-4 и запустить сервис в других регионах ПФО», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» Дмитрий Проскура. Сервис NaaS базируется на технологии aDAS (Active Distributed Antenna System — активная распределенная антенная система). Особенность системы — возможность доставки сигнала в населенные пункты, находящиеся в 20 км от действующих базовых станций мобильных операторов.

«Для обеспечения населенных пунктов сотовой связью мы используем собственные антенно-мачтовые сооружения высотой до 26 метров или построенные по проекту УЦН девятиметровые опоры. В зависимости от высоты достигается уверенное покрытие в радиусе от одного до трех километров. Этого более чем достаточно, чтобы покрыть сетью не только поселок, но и прилегающие к нему автотрассы. Более того, антенная система способна поддерживать работу всех существующих стандартов связи — 2G, 3G, 4G», — пояснил директор департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Андрей Меньков.

По проекту в Ульяновской области используются опоры двойного назначения. Они могут применяться не только для подвеса антенного оборудования, но и для размещения других элементов, например, фонарей уличного освещения. В Акшуате Барышского района Ульяновской области установленная опора будет служить и для передачи сигнала сотовой связи, и для освещения центральной части села.

Советник губернатора Ульяновской области, директор корпорации «Правительство для граждан» Светлана Опенышева: «В силу особенностей местности операторы не всегда берутся за строительство сетей в селах и деревнях. Благодаря новым инфраструктурным решениям жителям еще пяти населенных пунктов Ульяновской области стала доступна устойчивая мобильная связь. Теперь они наравне с городским населением смогут быть мобильными: в любое время общаться с родными и близкими, при необходимости оперативно обращаться в экстренные службы, а также пользоваться скоростным Интернетом».