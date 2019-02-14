Ãëàâà Òóëüñêîé îáëàñòè ïîïðîñèë Ìèííèõàíîâà ïîäåëèòüñÿ îïûòîì Òàòàðñòàíà â ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ

(Ñî÷è, 14 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àëåêñåé Óãàðîâ). Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Äþìèí ïîïðîñèë Ïðåçèäåíòà ÐÒ Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà ïîäåëèòüñÿ îïûòîì Òàòàðñòàíà â ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ óëó÷øåíèåì êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ. Âñòðå÷à ãëàâ ðåãèîíîâ ïðîøëà íà ïîëÿõ Ðîññèéñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà â Ñî÷è.
«Ïåðåäîâûå ïðàêòèêè, êîòîðûå âû âíåäðÿåòå, ëåãëè â îñíîâó ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Ìû áåðåì èõ íà âîîðóæåíèå è ïðîñèì åùå ïî ðÿäó âåùåé âàøåé ïîääåðæêè â ðàìêàõ íàøåãî âçàèìîäåéñòâèÿ», — ñêàçàë Äþìèí â áåñåäå ñ Ìèííèõàíîâûì.
Îí îòìåòèë, ÷òî ó Òàòàðñòàíà íàêîïëåí áîãàòûé îïûò â ÷àñòè óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé è ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ. «Ïîñëåäíÿÿ âûåçäíàÿ ñåññèÿ Ãîññîâåòà ÐÔ ïîêàçàëà, ÷òî òî íàïðàâëåíèå, êîòîðîå âû âîçãëàâëÿåòå, î÷åíü ñëîæíîå», — óòî÷íèë Äþìèí.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà îòâåòèë, ÷òî Òóëüñêàÿ îáëàñòü ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó ðåñïóáëèêè. «Òóëüñêàÿ îáëàñòü — ýòî ìîùíûé ïðîìûøëåííûé ðåãèîí, ìû è Òóëüñêàÿ îáëàñòü äîëæíû äðóã äðóãà ïîääåðæèâàòü», — ñêàçàë Ìèííèõàíîâ.
Îí îòìåòèë, ÷òî ðûíêè äâóõ ðåãèîíîâ âî ìíîãîì âçàèìîäåéñòâóþò è äîïîëíÿþò äðóã äðóãà, ïîýòîìó òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî âûãîäíî êàê Òóëüñêîé îáëàñòè, òàê è Òàòàðñòàíó.