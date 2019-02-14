Òàòàð-èíôîðì

14 ôåâðàëÿ 2019, 14:20

Ïîëèòèêà

Ãëàâà Òóëüñêîé îáëàñòè ïîïðîñèë Ìèííèõàíîâà ïîäåëèòüñÿ îïûòîì Òàòàðñòàíà â ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ

Ðåêîìåíäóåì

Ïîëèòèêà

Ãëàâà Òóëüñêîé îáëàñòè ïîïðîñèë Ìèííèõàíîâà ïîäåëèòüñÿ îïûòîì Òàòàðñòàíà â ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ

Ôîòî: tatarstan.ru

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ Ðîññèéñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà â Ñî÷è.

(Ñî÷è, 14 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àëåêñåé Óãàðîâ). Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Äþìèí ïîïðîñèë Ïðåçèäåíòà ÐÒ Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà ïîäåëèòüñÿ îïûòîì Òàòàðñòàíà â ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ óëó÷øåíèåì êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ. Âñòðå÷à ãëàâ ðåãèîíîâ ïðîøëà íà ïîëÿõ Ðîññèéñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà â Ñî÷è.

«Ïåðåäîâûå ïðàêòèêè, êîòîðûå âû âíåäðÿåòå, ëåãëè â îñíîâó ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Ìû áåðåì èõ íà âîîðóæåíèå è ïðîñèì åùå ïî ðÿäó âåùåé âàøåé ïîääåðæêè â ðàìêàõ íàøåãî âçàèìîäåéñòâèÿ», — ñêàçàë Äþìèí â áåñåäå ñ Ìèííèõàíîâûì. 

Ð’Ð¸Ð·Ð¸Ñ‚ Ð² Ð³. Ð¡Ð¾Ñ‡Ð¸ Ð´Ð»Ñ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¼ Ð˜Ð½Ð²ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¤Ð¾Ñ€ÑƒÐ¼Ðµ &quot;Ð¡Ð¾Ñ‡Ð¸-2019&quot;

Îí îòìåòèë, ÷òî ó Òàòàðñòàíà íàêîïëåí áîãàòûé îïûò â ÷àñòè óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé è ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ. «Ïîñëåäíÿÿ âûåçäíàÿ ñåññèÿ Ãîññîâåòà ÐÔ ïîêàçàëà, ÷òî òî íàïðàâëåíèå, êîòîðîå âû âîçãëàâëÿåòå, î÷åíü ñëîæíîå», — óòî÷íèë Äþìèí.

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà îòâåòèë, ÷òî Òóëüñêàÿ îáëàñòü ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó ðåñïóáëèêè. «Òóëüñêàÿ îáëàñòü — ýòî ìîùíûé ïðîìûøëåííûé ðåãèîí, ìû è Òóëüñêàÿ îáëàñòü äîëæíû äðóã äðóãà ïîääåðæèâàòü», — ñêàçàë Ìèííèõàíîâ. 

Îí îòìåòèë, ÷òî ðûíêè äâóõ ðåãèîíîâ âî ìíîãîì âçàèìîäåéñòâóþò è äîïîëíÿþò äðóã äðóãà, ïîýòîìó òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî âûãîäíî êàê Òóëüñêîé îáëàñòè, òàê è Òàòàðñòàíó.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Äåïóòàòû Ãîññîâåòà ÐÒ ïîääåðæàëè îáðàùåíèå ê Ìåäâåäåâó î ãîñïðîãðàììå ïî áîðüáå ñ áîðùåâèêîì
Íîâîñòè äíÿ
21:10
Ñèíîïòèêè ïðåäóïðåäèëè î ñèëüíîì ñíåãîïàäå è çàíîñàõ íà äîðîãå

Îæèäàåòñÿ ñèëüíûé þãî-çàïàäíûé, çàïàäíûé âåòåð ïîðûâàìè 15-18 ì/ñ.

21:09
Â Êàçàíè íà âèäåî ïîïàëà ôóðà, êîòîðàÿ ïûòàëàñü ïðîåõàòü ïîä ìîñòîì è çàñòðÿëà

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë ñåãîäíÿ äíåì ïîä æåëåçíîäîðîæíûì ìîñòîì íà óëèöå Êîïûëîâà.

20:54
Ôîíä êèíî îáúÿâèë ñáîð çàÿâîê íà ïîääåðæêó ìîäåðíèçàöèè êèíîçàëîâ â 2019 ãîäó

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ÐÒ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 500 òûñÿ÷ ÷åëîâåê îòêðîþòñÿ êèíîçàëû ñ ñîâðåìåííûì öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì.

20:33
Ìèíëåñõîç ÐÒ ïðèçûâàåò ïðîãîëîñîâàòü çà ðîññèéñêèé äóá â êîíêóðñå «Åâðîïåéñêîå äåðåâî ãîäà – 2019»

Ðîññèþ ïðåäñòàâëÿåò 248-ëåòíèé äóá, ïðîèçðàñòàþùèé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Àáðàìöåâî».

20:15
Ïîëèêëèíèêà ×åðåìøàíñêîé ÖÐÁ îòêðûëàñü ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

Ñòðîèòåëè â õîäå ðåìîíòà çàìåíèëè âñå êîììóíèêàöèè, îáíîâèëè âðà÷åáíûå êàáèíåòû, óñòàíîâèëè íîâóþ ìåáåëü è îáîðóäîâàíèå.

20:00
Â Êàçàíè ïðîéäóò îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ î ñîêðàùåíèè ïàðêîâîé çîíû íà ïîëóîñòðîâå Ëîêîìîòèâ

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ î ñîêðàùåíèè ïàðêîâîé çîíû ïîä íîâûé ÿõò-êëóá íà÷íóòñÿ 14 ôåâðàëÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ».

19:51
Â Àëüêååâñêîì ðàéîíå íà ðåìîíò äîðîã ìåæäó ÷åòûðüìÿ äåðåâíÿìè ïîòðàòÿò áîëåå 160 ìëí ðóáëåé

Ðàáîòû íà ó÷àñòêàõ äîëæíû çàâåðøèòüñÿ äî 14 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.

19:50
Â Òàòàðñòàíå îòìåíÿò íàëîãîâûå ëüãîòû äëÿ âëàäåëüöåâ ìíîãîóðîâíåâûõ è ïîäçåìíûõ ïàðêîâîê

Ðàçìåð ïîíèæåííîé ñòàâêè ïî íàëîãó íà ïðèáûëü äëÿ âëàäåëüöåâ êðóïíûõ àâòîñòîÿíîê îòìåíÿåòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà.

19:43
Â ñåëå ×óìà÷êà ×åðåìøàíñêîãî ðàéîíà îòêðûëñÿ ñåëüñêèé êëóá

Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî ïåðåðåçàíèÿ ëåíòû è âðó÷åíèÿ ñèìâîëè÷íîãî êëþ÷à âñå ïðîøëè â êëóá, ãäå ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò, ïîäãîòîâëåííûé àðòèñòàìè.

19:35
Íàòàëèÿ Ôèøìàí: Ïðîåêòû, ðåàëèçîâàííûå â Òàòàðñòàíå, ñêîïèðîâàòü äëÿ äðóãèõ ðåãèîíîâ íå ïîëó÷èòñÿ

Ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà ÐÒ ãîòîâà ñîçäàòü àðõèòåêòóðíîå áþðî ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ â Òàòàðñòàíå ïî ïîðó÷åíèþ Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà.

19:28
Â Òàòàðñòàíå ðåìîíò è çàìåíó ëèôòîâ âêëþ÷èëè â êàïðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Ãîññîâåò ÐÒ ðàñøèðèë ïåðå÷åíü ðàáîò ïî êàïðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

19:20
Íà ñòóäåí÷åñêîì ôîðóìå â «Êàçàíü Ýêñïî» îáñóäÿò ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñåëå

Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàíóò ñòóäåíòû àãðàðíûõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òàêæå òåõíèêóìîâ è êîëëåäæåé ðåñïóáëèêè.

19:05
Íàòàëèÿ Ôèøìàí: ß áëàãîäàðíà Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó çà òî, ÷òî íå îòïóñòèë ìåíÿ èç Òàòàðñòàíà

Ãëàâà «Âíåøýêîíîìáàíêà» ïðåäëîæèë Ìèííèõàíîâó îòïóñòèòü èç ÐÒ Íàòàëèþ Ôèøìàí äëÿ ñîçäàíèÿ ôåäåðàëüíîãî áþðî ïî ðàçâèòèþ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ.

19:00
Â Íèæíåêàìñêå îòêðîåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ìèêðîôèáðû, íàöåëåííîå íà ýêñïîðò çà ðóáåæ

Ìýð Íèæíåêàìñêà Àéäàð Ìåòøèí ðàññêàçàë, ÷òî ïðîåêò ïîäðàçóìåâàåò èíâåñòèöèè â îáúåìå 1,6 ìëðä ðóáëåé.

18:46
Â Òàòàðñòàíå óæåñòî÷èëè ïðèåì íà ðàáîòó àóäèòîðîâ Ñ÷åòíîé ïàëàòû

Äîëæíîñòè çàìïðåäñåäàòåëÿ è àóäèòîðà Ñ÷åòíîé ïàëàòû íåëüçÿ çàíèìàòü â ñëó÷àå ðîäñòâà ñ ãëàâîé ìóíèöèïàëèòåòà, ðóêîâîäèòåëÿìè ìåñòíûõ ñóäåáíûõ îðãàíîâ.

18:39
Êîìïëåêñ «Íèæíåêàìñêèå òåðìû» ñ áàíÿìè è áàññåéíàìè îòêðîåòñÿ â àâãóñòå 2020 ãîäà

Ìýð Íèæíåêàìñêà Àéäàð Ìåòøèí îòìåòèë, ÷òî îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ áóäåò äîñòóïåí è äëÿ ñðåäíåãî êëàññà, è äëÿ ïåíñèîíåðîâ.

18:30
Â Êàìñêîì ëûæíîì ìàðàôîíå îæèäàåòñÿ ó÷àñòèå 800 ëûæíèêîâ èç Òàòàðñòàíà è áëèæàéøèõ ðåãèîíîâ

Ìàðàôîí ïðîéäåò â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ, â ïàðêå Ïðèáðåæíûé, ñòàðòîâàòü ëûæíèêè áóäóò ñ îñòàíîâêè «Ëåñíàÿ».

18:21
«Ëþáîâü è ãîëóáè»: íèæíåêàìñêèé ïàáëèê îïóáëèêîâàë èñòîðèþ ïðî íåîáû÷íîãî ãîëóáåâîäà

Ðó÷íûõ ïòèö Àíàòîëèé Áàðñóêîâ äåðæèò áîëåå ñîðîêà ëåò â îáû÷íîì ãîðîäñêîì äâîðå.

18:15
Ïàâåë Ìàìàåâ çàáèë ñåìü ãîëîâ â ìàò÷å çàêëþ÷åííûõ ÑÈÇÎ-2 «Áóòûðêà»
18:09
Âîäèòåëÿ, êîòîðûé ïîêàëå÷èë àâòîèíñïåêòîðà â Êàçàíè, àðåñòîâàëè íà 15 ñóòîê

Ó Àëìàçà Çàóòäèíîâà ïðè çàäåðæàíèè áûëè âûÿâëåíû ïðèçíàêè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ.

18:03
Âîëîíòåðîâ Òàòàðñòàíà áóäóò ïðèâëåêàòü ê ðàáîòàì ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Äåïóòàòû ïðèíÿëè çàêîíîïðîåêò, êîòîðûì âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â çàêîí «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â ÐÒ».

17:53
Ìèííèõàíîâ ïðåäëîæèë ãëàâå Ïåíçåíñêîé îáëàñòè íàðàñòèòü òîâàðîîáîðîò ìåæäó ðåãèîíàìè

Â 2019 ãîäó îáîðîò âçàèìíîé òîðãîâëè ìåæäó Òàòàðñòàíîì è Ïåíçåíñêîé îáëàñòüþ ñîñòàâèë 4,2 ìëðä ðóáëåé.

17:46
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ ñàì ðàçâèâàòüñÿ íå áóäåò, åãî íóæíî îáó÷àòü

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ðàññêàçàë î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà èíâåñòôîðóìå â Ñî÷è.

17:41
Ìèíïðîìòîðã óòâåðäèë ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ çíàêà «100 ëåò ÒÀÑÑÐ»

Ïðàçäíîâàíèå 100-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ Òàòàðñêîé Àâòîíîìíîé Ñîâåòñêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè (ÒÀÑÑÐ) ñîñòîèòñÿ â 2020 ãîäó.

17:20
Ìèííèõàíîâ ïðåçåíòîâàë ñàéò «Ïðîâåðåííûé áèçíåñ» íà èíâåñòôîðóìå â Ñî÷è

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ðàññêàçàë, ÷òî èíòåðíåò-ðåñóðñ ïðèîáðåòàåò ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ïðåäïðèíèìàòåëåé ÐÒ è äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.

Ñîáûòèÿ