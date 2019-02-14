В Татарстане все железнодорожные переезды оборудуют видеокамерами

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане все железнодорожные переезды оборудуют средствами фото- и видеофиксации. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 45-м заседании Госсовета РТ.

«Предусмотрена обязанность владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта по оборудованию железнодорожных переездов, расположенных только на железнодорожных путях общего пользования, средствами фото- и видеофиксации нарушений правил проезда через железнодорожные пути. Ранее такая обязанность была установлена в отношении всех железнодорожных путей», – рассказал депутат Асфан Галявов.

Кроме того, законопроект предусматривает, что для строительства чего-либо в границах придорожной полосы необходимо согласование с владельцем автомобильной дороги.

Речь идет о законопроекте, которым вносятся изменения в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ».

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